Армия России продвигается вперед на Константиновском направлении

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Российские войска сместили акценты и прекратили штурмы со стороны Нью-Йорка и Торецка.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Боец ВС РФ

Но зато российские бойцы активизировалась на западе от н. п. Константиновка, где до этого долго было тихо по сравнению с другими направлениями. Об этом сообщают ВСУ.

По их информации, российские войска продвинулись на линии Новоеленовка — Александрополь, а со стороны села Романовка прорывается к посёлку Яблоновка.

Обстановка вокруг Константиновки на данный момент для националистов остаётся напряжённой, и битва за Константиновку началась, подытожили боевики.