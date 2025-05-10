Российские войска сместили акценты и прекратили штурмы со стороны Нью-Йорка и Торецка.
Но зато российские бойцы активизировалась на западе от н. п. Константиновка, где до этого долго было тихо по сравнению с другими направлениями. Об этом сообщают ВСУ.
По их информации, российские войска продвинулись на линии Новоеленовка — Александрополь, а со стороны села Романовка прорывается к посёлку Яблоновка.
Обстановка вокруг Константиновки на данный момент для националистов остаётся напряжённой, и битва за Константиновку началась, подытожили боевики.
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