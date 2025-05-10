Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агата Муцениеце спровоцировала слухи о беременности после неожиданной помолвки
Поцарапал родинку — и теперь боишься? Вот что на самом деле об этом говорит наука
Электрички в СССР: как они изменили транспортную систему страны
Рецепту сто лет, вкус — вне времени: этот сыр — гастрономическая редкость
Спаржа без капризов: как вырастить деликатес, даже если это впервые
Том Харди откровенно рассказал о проблемах со здоровьем: операции и травмы
Гора или пирамида: Индонезия претендует на звание колыбели цивилизации
Не стоит миллионы, а выглядит на все сто: как придать интерьеру лоск
Ваша вишня устаёт — и вот как помочь ей плодоносить снова и снова

Spiegel: Германия засекретит поставки оружия Украине

1:08
Силовые структуры » Военные новости

Правительство Германии изменит подход к информированию о военной помощи Украине и откажется от публичного раскрытия деталей новых поставок вооружений.

Поставка американский боеприпасов
Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поставка американский боеприпасов

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источник в кабинете министров.

Согласно публикации, в будущем немецкие власти "существенно сократят объём сообщений о передаче систем вооружения". Решение принято после трёх лет политики открытости в вопросах военной поддержки Киева.

Авторы материала отмечают, что переход к большей конфиденциальности связан с изменением стратегического подхода, а также стремлением снизить градус общественной и политической дискуссии. Новый формат подачи информации, как утверждает источник издания, направлен на минимизацию критики со стороны оппозиции и обеспокоенной части общества.

Ранее Берлин регулярно публиковал списки поставляемой Украине техники, включая как тяжёлое вооружение, так и элементы боеприпасов и средств ПВО. Теперь эти данные могут быть доступны лишь в ограниченном виде или с задержкой.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Шоу-бизнес
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии Аудио 
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Еда и рецепты
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара Аудио 
Лимон вместо лазера, сода вместо скраба: секрет сияющей кожи, который не продаётся
Красота и стиль
Лимон вместо лазера, сода вместо скраба: секрет сияющей кожи, который не продаётся Аудио 
Популярное
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек

Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева обменялись колкостями в праздничном выпуске шоу "Маска".

Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Готовность к переговорам или игра на публику? Что стоит за заявлением Зеленского Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Последние материалы
Агата Муцениеце спровоцировала слухи о беременности после неожиданной помолвки
Поцарапал родинку — и теперь боишься? Вот что на самом деле об этом говорит наука
Электрички в СССР: как они изменили транспортную систему страны
Рецепту сто лет, вкус — вне времени: этот сыр — гастрономическая редкость
Спаржа без капризов: как вырастить деликатес, даже если это впервые
Том Харди откровенно рассказал о проблемах со здоровьем: операции и травмы
Гора или пирамида: Индонезия претендует на звание колыбели цивилизации
Не стоит миллионы, а выглядит на все сто: как придать интерьеру лоск
Ваша вишня устаёт — и вот как помочь ей плодоносить снова и снова
Как обычный дом в штате Иллинойс стал ценным после выбора нового папы — недвижимость с историей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.