Spiegel: Германия засекретит поставки оружия Украине

Правительство Германии изменит подход к информированию о военной помощи Украине и откажется от публичного раскрытия деталей новых поставок вооружений.
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источник в кабинете министров.
Согласно публикации, в будущем немецкие власти "существенно сократят объём сообщений о передаче систем вооружения". Решение принято после трёх лет политики открытости в вопросах военной поддержки Киева.
Авторы материала отмечают, что переход к большей конфиденциальности связан с изменением стратегического подхода, а также стремлением снизить градус общественной и политической дискуссии. Новый формат подачи информации, как утверждает источник издания, направлен на минимизацию критики со стороны оппозиции и обеспокоенной части общества.
Ранее Берлин регулярно публиковал списки поставляемой Украине техники, включая как тяжёлое вооружение, так и элементы боеприпасов и средств ПВО. Теперь эти данные могут быть доступны лишь в ограниченном виде или с задержкой.
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