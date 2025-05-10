Spiegel: Германия засекретит поставки оружия Украине

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Правительство Германии изменит подход к информированию о военной помощи Украине и откажется от публичного раскрытия деталей новых поставок вооружений.

Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поставка американский боеприпасов

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источник в кабинете министров.

Согласно публикации, в будущем немецкие власти "существенно сократят объём сообщений о передаче систем вооружения". Решение принято после трёх лет политики открытости в вопросах военной поддержки Киева.

Авторы материала отмечают, что переход к большей конфиденциальности связан с изменением стратегического подхода, а также стремлением снизить градус общественной и политической дискуссии. Новый формат подачи информации, как утверждает источник издания, направлен на минимизацию критики со стороны оппозиции и обеспокоенной части общества.

Ранее Берлин регулярно публиковал списки поставляемой Украине техники, включая как тяжёлое вооружение, так и элементы боеприпасов и средств ПВО. Теперь эти данные могут быть доступны лишь в ограниченном виде или с задержкой.