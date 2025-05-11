Америка поддержала Россию: Трамп требует от Украины подчиниться предложению Путина

Президент США Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением, призвав украинские власти как можно скорее принять предложение о проведении переговоров с российским руководством.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

По мнению Трампа, именно такой подход позволит сторонам наконец определить реальную возможность заключения мирного соглашения.

Трамп считает, что площадка Турции могла бы стать нейтральной территорией для диалога. Он подчеркнул, что даже если переговоры не приведут к мгновенному результату, сам факт обсуждения уже станет важным шагом. По его словам, в ходе таких встреч станет ясно, существует ли хоть малейший шанс на выработку сделки.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

