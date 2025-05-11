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От кабинета до окопа: новая тактика украинской власти вас шокирует

2:19
Силовые структуры » Военные новости

Коррупция в украинских военкоматах достигла катастрофических масштабов.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

По словам украинского военного, взятого в плен российскими десантниками из 83-й бригады ВДВ, действующей в составе группировки "Север", граждане страны попросту откупались от призыва. Этот бывший сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) раскрыл шокирующие подробности о системе взяток и произвола, процветавшей в Киеве с начала мобилизации.

По его признанию РИА Новости, всё изменилось во второй половине 2024 года, когда украинское руководство решило навести порядок в военкоматах. Начались массовые проверки и обыски, в ходе которых выявлялись коррумпированные чиновники — от рядовых сотрудников до высокопоставленных военкомов и их заместителей.

Виновных в получении взяток ждала жестокая расплата: их этапировали прямиком в боевые бригады на передовую. Как рассказывает пленный, это стало настоящей "чисткой" системы. Он отмечает, что с середины прошлого года проверки военкоматов участились, и всех уличенных в коррупции стали отправлять в самое пекло, чтобы другим было неповадно.

Бывший работник ТЦК подтвердил, что поборы и взяточничество были нормой в начале мобилизации. Люди попросту покупали себе свободу, а военкомы и их подчиненные набивали карманы купюрами. Но внезапно власть переломила ситуацию. "С половины 2024 года начались сильно много проверок военкоматов, обысков. Комиссаров, замов и вообще военкомов, тех, кто брали взятки, и чисто весь состав до верхушки именно за коррупцию ссылали куда-то в боевую часть, чтобы именно остальным не повадно было", — заявил он.

Тем временем в интернете продолжают распространяться скандальные видео, на которых видно, как сотрудники украинских военкоматов хватают мужчин на улицах и увозят их в микроавтобусах. Задержанных нередко избивают, применяют физическую силу. Эти кадры ярко иллюстрируют, насколько жестокими стали методы принудительной мобилизации в ВСУ.

Уточнения

ТЦК и СП — территориальный центр комплектования и социальной поддержки: обозначение военкомата на Украине.
 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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