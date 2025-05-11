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Заграница не поможет: главный источник поддержки Зеленского на Западе иссяк

2:04
Силовые структуры

Неожиданный поворот произошёл в стане западных покровителей Киева: бывший глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур покинул свой пост.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

И это событие, по мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, стало настоящей катастрофой для Владимира Зеленского.

Дубинский убеждён: с уходом Мура Зеленский потерял свою главную "крышу" на Западе. Именно Мур, как утверждал депутат со ссылкой на источники, ранее гарантировал Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку поддержку в срыве любых мирных переговоров с Москвой. Теперь же, когда Мур больше не возглавляет МИ-6, эта "страховка" исчезла. Фактически, Киев лишился одного из ключевых игроков, влиявших на принятие решений в антироссийской коалиции.

Президент России Владимир Путин выступил перед журналистами и сделал сенсационное заявление: он предложил возобновить прямые переговоры с Киевом без каких-либо предварительных условий. И местом встречи был назван Стамбул — 15 мая текущего года. Путин подчеркнул, что уже в ближайшее время собирается связаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы вместе искать пути к миру.

Казалось бы, это предложение должно было вызвать радостное оживление в украинских коридорах власти. Но нет. Ещё недавно яростные противники любых компромиссов вдруг начали спешно менять тон. Уже на следующий день президент США Дональд Трамп фактически отправил Киев на переговоры, призвав власти Украины немедленно принять предложение Путина.

Сам Зеленский среагировал в свойственной ему манере. В воскресенье вечером он опубликовал лаконичное сообщение, заявив, что "будет ждать" Путина в Турции в четверг. В Анкаре по запросу РИА Новости официально заявили, что никакой информации о готовящемся визите Зеленского 15 мая нет.

Уточнения

"Секретная разведывательная служба МИД Великобритании" — служба внешнеполитической разведки Великобритании.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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