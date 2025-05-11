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Фронт рушится: Россия выдавливает ВСУ с ключевого направления

Силовые структуры » Военные новости

По последним данным от главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, Вооружённые силы РФ ведут уверенное наступление на красноармейском направлении, шаг за шагом очищая территорию от подразделений ВСУ.

Солдат
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат

В своём видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, Пушилин подчеркнул, что несмотря на статус одного из самых «горячих» участков, российские подразделения методично выполняют свою задачу, отвоёвывая каждый метр родной земли.

При этом обстановка на фронте остаётся напряжённой. По информации Пушилина, на великоновоселковском направлении украинские силы оказывают активное сопротивление. Бои сконцентрированы в районе населённого пункта Богатырь, где ВСУ пытаются удержать позиции. Однако, судя по заявлению главы ДНР, российским военным удаётся сохранять инициативу и постепенно наращивать преимущество.

Линия фронта продолжает сдвигаться в пользу России, а ВСУ вынуждены распределять силы сразу на нескольких направлениях. Красноармейский участок стал своеобразным испытанием на прочность для обеих сторон, но, как следует из заявлений Пушилина, перевес всё больше оказывается на стороне российской армии.

Уточнения

Дени́с Влади́мирович Пуши́лин — российский государственный и политический деятель. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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