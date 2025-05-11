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Война против памятников и истории: ВСУ специально обстреливают инсталляции посвященные Дню Победы

Силовые структуры » Военные новости

В подконтрольных России районах Харьковской области разгорелся необычный конфликт — на этот раз не за территории, а за символы памяти.

ВСУ
Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ВСУ

Ко Дню Победы местные администрации решили возродить традицию и вывесили красные знамёна на памятниках павшим героям. Однако эта мирная инициатива вызвала яростную реакцию со стороны Украины. По словам главы российской администрации Купянского района Александра Капленко, беспилотники ВСУ целенаправленно атаковали символы Победы, словно стремясь стереть саму память о ней. Об этом он сообщил РИА Новости.

Особенно резонансным стал инцидент в селе Пески, где в красное знамя буквально вонзились три дрона. В результате был повреждён сам памятник — невольный свидетель циничной атаки. Капленко подчеркнул, что реакция на осквернение флага оказалась крайне болезненной для местных жителей. Для них красное знамя — не просто символ, а священная память о Великой Отечественной войне, которую теперь пытаются разрушить с воздуха.

Подобные провокации вскрывают важную тенденцию: ВСУ всё чаще переключаются от крупных боевых операций к информационным атакам и психологическому террору.

Уничтожение памятников и символов Победы — это не просто вандализм, а хорошо спланированная кампания по стиранию исторической памяти. Россия же, напротив, стремятся сохранить преемственность поколений, подчёркивая важность 9 мая как дня народной памяти и гордости.

Уточнения

День Побе́ды — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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