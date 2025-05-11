Ультиматумы Шредингера: Зеленский прилетит в Турцию даже если Россия не прекратит огонь с 12 числа

По информации портала Axios, ссылающегося на источник в украинских кругах, Владимир Зеленский намерен прилететь в Стамбул на переговоры с Россией, "даже если Москва откажется выполнить предварительное условие Киева" — прекратить огонь с 12 мая.

Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Напомним, что решение звучит на фоне заявлений Минобороны России о том, что с начала режима прекращения огня по случаю 80-летия Победы украинские войска более 9 тысяч раз нарушили перемирие.

Особенно цинично выглядит статистика нарушений: свыше 6,5 тысяч атак с применением беспилотников и более 2,6 тысяч артиллерийских обстрелов российских позиций. В таких условиях российская сторона имеет все основания сомневаться в серьёзности намерений Киева.

Тем не менее, Владимир Путин ранее сделал неожиданный шаг навстречу — предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Зеленский, в свою очередь, подлил масла в огонь, заявив, что лично будет ждать Путина в Турции в четверг. Однако есть одна любопытная деталь: по данным РИА Новости, турецкая сторона — Анкара — вообще не в курсе предстоящего визита украинского лидера 15 мая.

Уточнения

Анкара́ — столица Турции.

