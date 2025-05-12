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Топ-5 лучших танков всех времён: от Т-34 до Абрамса

2:36
Силовые структуры » Военные новости

Танки уже более ста лет остаются символом мощи на поле боя.

Хабаровск-9-мая-2023-Т-34
Фото: commons.wikimedia.org by I13Robin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Хабаровск-9-мая-2023-Т-34

За это время инженеры разных стран создали сотни моделей, но только немногие из них стали по-настоящему легендарными. В этом рейтинге — танки, которые изменили ход истории, задали стандарты своего времени и оставили след в военном деле.

1. Т-34 (СССР)

Эпоха: Вторая мировая война

Чем знаменит: Идеальный баланс брони, скорости и мощной 76-мм (позже 85-мм) пушки. Прост в производстве и ремонте.

Почему в топе: Главный танк Победы, массовость и эффективность сделали его иконой ХХ века.

2. M1 Abrams (США)

Эпоха: С 1980-х по сегодня

Чем знаменит: Неуязвимость в лоб, тепловизоры, электроника, 120-мм гладкоствольная пушка.

Почему в топе: Неплох в современном бою, проверен в десятках конфликтов с минимальными потерями.

3. Leopard 2 (ФРГ)

Эпоха: С 1979 года

Чем знаменит: Современная немецкая школа танкостроения — надёжность, огневая мощь, универсальность.

Почему в топе: Используется более чем в 15 странах, превосходит по характеристикам большинство конкурентов.

4. Panther (Германия, PzKpfw V)

Эпоха: Вторая мировая война

Чем знаменит: Ответ на Т-34. Мощная пушка KwK 42, наклонная броня, высокая точность.

Почему в топе: Самый эффективный немецкий танк Второй мировой по совокупности параметров.

5. Т-90 (Россия)

Эпоха: С 1990-х по наши дни

Чем знаменит: Современный и сравнительно компактный, оснащён системой активной защиты, тепловизорами, и зарекомендовал себя в боях.

Почему в топе: Один из самых экспортируемых танков в мире, активно используется в современных конфликтах.

Танки из этого списка не просто машины — они символы своих эпох. Т-34 стал героем мировой войны. M1 Abrams и Leopard 2 задают стандарт XXI века. Panther — технологический прорыв для своего времени. Т-90 — лицо постсоветской бронетехники.

Каждый из них — это не только броня и пушка, но и отражение военной доктрины, инженерной мысли и духа времени.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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