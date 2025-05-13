Беспилотная ловушка: судьба БПЛА в российской армии

2:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В последнее время в военных кругах всерьёз обсуждается идея создания в ВС РФ отдельного рода беспилотных войск. Однако не все разделяют этот энтузиазм. Издание "Военное дело" опросило эксперта на эту тему.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Минобороны РФ Су-57 с БПЛА С-70 "Охотник"

Известный военный эксперт, доктор военных наук и капитан первого ранга Константин Сивков выступил с резкой критикой этой концепции, назвав её не иначе как "бредом".

По мнению Сивкова, выделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в самостоятельный род войск неизбежно приведёт к нарушению слаженной координации действий всей армии. Он убеждён, что оперативное искусство не может существовать изолированно для отдельных видов вооружения — будь то танковые войска или беспилотники. Любое боевое направление должно развиваться в рамках общевойскового искусства, где все элементы работают как единый механизм.

Сивков подчёркивает, что обособление БПЛА заставит командование других родов войск выстраивать дополнительную бюрократическую цепочку. Теперь уже для каждого манёвра с использованием беспилотников придётся запрашивать отдельное разрешение через Генштаб.

Абсурдность ситуации, по мнению эксперта, становится очевидной, если представить себе "пулемётные" или "гранатомётные" войска как отдельные структуры. Это, мягко говоря, звучит нелепо.

Эксперт настаивает на другом подходе: беспилотники должны стать неотъемлемой частью каждого взвода, а не отдельным родом войск с собственным командованием.

В этом случае они будут представлять собой штатную структуру любого боевого подразделения, работающую в тандеме с остальными силами. Сивков поясняет, что как только мы выделяем какой-то род войск, сразу возникает необходимость создавать под него специфические тыловые службы, особую систему управления и заново выстраивать взаимодействие с другими родами войск. Это не только усложняет логистику, но и снижает общую эффективность армии.

По мнению Константина Сивкова, сама идея беспилотных войск — это не продуманная стратегия, а скорее дань моде, которую почему-то начали внедрять наши соседи.

Украинские военные действительно экспериментируют с такими структурами, но Сивков убеждён: российской армии подобный путь не нужен. Ей требуется не революционное разделение, а эволюционное укрепление существующих боевых единиц — за счёт интеграции БПЛА в уже слаженные механизмы.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.

