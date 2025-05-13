Монстр Франкенштейна ожил: что за оружие Британия перебросила Киеву

Великобритания намерена "усилить противовоздушную оборону Украины", поставив ещё пять зенитно-ракетных комплексов "Рейвен" собственного производства.

Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поставка американский боеприпасов

Об этом заявил полковник Олли Тодд из Королевской морской пехоты Великобритании в видеообращении Министерства обороны страны 10 мая 2025 года. Он подтвердил, что с 2022 года Украине уже передано восемь таких комплексов, и подчеркнул неизменную поддержку Лондона.

ЗРК "Рейвен", неофициально названный "Франкенсам" за свою необычную сборку из различных военных технологий, представляет собой высокомобильную систему, разработанную специально для украинских реалий. Установленная на шасси Supacat HMT 600 6x6, она отличается быстрым развёртыванием и маневренностью.

Ключевой элемент боевой мощи "Рейвена" — ракета ASRAAM (AIM-132), изначально предназначенная для воздушных боёв, но адаптированная для наземного запуска.

ASRAAM — сверхзвуковая ракета с инфракрасным наведением, способная развивать скорость свыше 3 Махов. При воздушном базировании её дальность достигает 50 км, а хоть наземные варианты имеют уменьшенный радиус поражения, они сохраняют высочайшую точность благодаря продвинутым алгоритмам управления. В сочетании с системами наведения "Рейвен" становится практически идеальным средством для перехвата манёвренных целей: вертолётов, крылатых ракет и БПЛА.

ЗРК "Ворона" (он же "Рейвен") создан для борьбы с широким спектром угроз. Минобороны Великобритании подчеркивает, что ее комплексы намерены встать на защиту энергосистемы Украины.

Своим рождением "Рейвен" обязан "британской изобретательности". Система собрана из "запчастей" разных военных платформ — отсюда и прозвище "Франкенсам", отсылающее к монстру Франкенштейна. Шасси позаимствовано от спецмашины Supacat HMT 600, ракеты ASRAAM взяты от истребителей, а подсистемы наведения, управления огнём и питания интегрированы из разных источников.

"Франкенсам" оснащён модульной электроникой, интегрированным управлением и бронированным отсеком для расчёта. Это значит, что комплекс можно быстро развернуть, безопасно эксплуатировать под обстрелами и легко встроить в существующую украинскую систему ПВО. Более того, он способен работать в сетевом режиме, передавая данные напрямую командованию.

К началу 2025-го Лондон выделил свыше 10,8 млрд фунтов военной помощи, и обещал сохранить ежегодную поддержку на уровне 3 млрд фунтов. Особый акцент сделан на усиление украинской ПВО: кроме "Рейвенов", Киеву передали высокоскоростные ракеты Starstreak (с лазерным наведением), мобильные Stormer HVM (для запуска тех же Starstreak) и лёгкие ракеты Martlet — последние особенно эффективны против мелких дронов.

Уточнения

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) — совокупность функционально связанных боевых и технических средств, обеспечивающих решение задач по борьбе со средствами воздушно-космического нападения противника.

