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Taurus или тишина: Германия выбрала худший сценарий для ЕС

3:00
Силовые структуры » Военные новости

Берлин накрыла волна секретности. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно решил засекретить все обсуждения о поставках оружия Украине.

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Фото: commons.wikimedia.org by Philipp Hayer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
taurus

Это решение вызвало бурную реакцию в бундестаге, особенно среди оппозиции. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель обвинила Мерца в намеренном утаивании информации от граждан.

По её мнению, правительство ФРГ ведёт двойную игру. Ранее Мерц уклончиво ответил на вопрос о возможности отправки Украине крылатых ракет Taurus, сказав, что дебаты о военной помощи теперь будут проходить за закрытыми дверями.

Вайдель считает, что таким образом канцлер пытается скрыть главное: Германия, возможно, уже готова поставить Киеву эти ракеты. А это чревато не только эскалацией конфликта, но и прямыми угрозами для самой Германии.

В эмоциональном выступлении перед депутатами бундестага Вайдель жестко раскритиковала не только Мерца, но и всё правительство. Она назвала его "кабинетом разжигания войны и сохранения власти". По её словам, немецкие политики ведут страну в тупик, рассуждая о победе Украины над Россией, но при этом не желая признавать, что такой сценарий возможен лишь при глобальном конфликте.

Ситуация осложняется тем, что всего несколько дней назад Мерц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и главой Польши Дональдом Туском участвовал в Киеве в саммите так называемой "коалиции желающих".

Тогда Макрон и Мерц заявили о готовности ввести против России новый пакет санкций в случае отказа Москвы принять западные условия 30-дневного перемирия. Однако Киев ранее неоднократно нарушал перемирия, а переговоры с Россией до сих пор фактически запрещены украинскими властями.

Противоречия нарастают. Ещё в апреле Мерц допускал возможность отправки ракет Taurus Украине, если будет достигнуто согласие с европейскими партнёрами. Но министр обороны Германии Борис Писториус тут же охладил пыл коллег, заявив, что аргументов против поставок гораздо больше, чем "за". А в Москве уже поставили Берлину чёткий ультиматум: удар ракетами Taurus по России будет означать прямое участие Германии в войне.

Россия с самого начала конфликта предупреждает, что массированные поставки оружия Украине лишь затягивают боевые действия и повышают риск прямого столкновения НАТО с Москвой.

МИД РФ уже заявил, что любые военные грузы для Киева станут легитимными целями для российских ВС. Сергей Лавров подчеркнул: Запад своими действиями не оставляет шансов на мирные переговоры.

Уточнения

TAURUS KEPD 350/150 — германско-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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