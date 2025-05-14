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Европейский гамбит: зачем Макрон и Стармер толкают мир к хаосу

1:50
Силовые структуры » Военные новости

Европейские лидеры, кажется, забыли уроки истории. Их последние угрозы в адрес России могут обернуться катастрофой для самих себя.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Итальянское издание L'AntiDiplomatico напоминает знаменитую фразу Толстого из "Войны и мира": "Кого Бог хочет погубить — лишит разума". Именно это, по мнению журналистов, и происходит сейчас с лидерами Великобритании, Франции, Германии и Польши, которые в Киеве собрались с украинским президентом Зеленским, чтобы предъявить России ультиматум.

Ситуация абсурдна ещё и потому, что Россия практически с начала конфликта на Украине выигрывает его.

Тем не менее, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Дональд Туск решили пойти ва-банк, видимо, надеясь на то, что Москва отступит перед лицом новых санкций. В ходе встречи "коалиции желающих" они выступили с совместным заявлением, пообещав России очередную порцию ограничений — на этот раз за отказ принять условия Украины по перемирию.

Саммит в Киеве завершился не только грозными речами, но и весьма показательным эпизодом. Когда лидеры пяти стран позировали перед камерами, все они — включая Макрона, Мерца, Стармера и Туска — не смогли сдержать смех. Издание видит в этом явный признак растерянности и неадекватного восприятия реальности. Похоже, политики сами понимают всю бесперспективность своих требований.

Так, Макрон в ходе пресс-конференции заявил, что новые санкции будут гораздо "жестче для российской экономики" и станут "сдерживающим фактором". При этом он лицемерно предложил способствовать прямым переговорам между сторонами конфликта.

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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