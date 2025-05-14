Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему еда из столовой СССР снится до сих пор
Покраснение на бедрах в жару? Летний секрет, который спасет ваш стиль всего за пару шагов
Штраф или безопасность? 5 фактов об автокреслах для детей, о которых молчат
Европейский гамбит: зачем Макрон и Стармер толкают мир к хаосу
Жизнь по расписанию и никакой романтики: россиянка поделилась неожиданными впечатлениями от поездки в Германию
Авто, которое ездит, а не капризничает: топ-4 на вторичке
Тренд для уставших гениев: кофе перед сном теперь не ошибка, а лайфхак
Taurus или тишина: Германия выбрала худший сценарий для ЕС
Царская закуска за копейки: три способа засолить икру щуки дома

Война в тени ЕС: как Украина и Венгрия схватились не на жизнь, а на смерть

3:45
Силовые структуры » Военные новости

Венгрия оказалась в центре шпионского скандала, который вскрыл не только грязные методы украинских спецслужб, но и возможный заговор с участием венгерской оппозиции.

будапешт
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
будапешт

По версии главы правящей фракции Фидес Мате Кочиша, вся эта история — хорошо срежиссированная операция Киева, направленная на срыв общевенгерского голосования о вступлении Украины в Евросоюз.

Накануне премьер-министр Виктор Орбан экстренно созвал совет обороны страны, где назвал вещи своими именами: украинские спецслужбы при активном участии внутренних оппонентов Орбана попытались втянуть Венгрию в информационную войну.

Как выяснилось на пресс-конференции, венгерские спецслужбы давно фиксировали агрессивную деятельность украинских коллег, но Будапешт сознательно закрывал на это глаза, не желая обострять отношения между странами.

Однако Киев сам форсировал события. В прошлую пятницу СБУ вдруг опубликовала заявление о задержании двух украинских военных, якобы сотрудничавших с венгерской разведкой. Кочиш утверждает, что эти задержания прошли ещё месяц назад, но информация придержалась до момента, выгодного украинской стороне.

По словам Кочиша, СБУ выбрала крайне удачный — или, скорее, удачно подстроенный — момент для слива данных. На следующий день после того, как лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр выступил с резкими обвинениями в адрес венгерского Минобороны, украинские спецслужбы внезапно "раскрыли" агентурную сеть Венгрии.

В тот же день венгерские соцсети взорвались фальшивыми роликами о перемещении бронетехники страны — с использованием кадров многолетней давности. Цель была ясна: представить Венгрию — члена НАТО — агрессором, якобы готовящимся напасть на Украину.

Кочиш раскрыл и детали "шпионского" дела. По его данным, персонами нон-грата объявлены два украинских дипломата — первые секретари посольства Украины в Будапеште Юрий Керничный и Дмитрий Кричфалуши.

Кроме того, стало известно имя бывшего сотрудника украинского посольства Сергея Александрова, задержанного в центре Будапешта и депортированного с десятилетним запретом на въезд в Шенгенскую зону. Самое интересное, что СБУ даже не сочла нужным предупредить венгерских коллег о готовящейся операции — венгерского представителя просто поставили перед фактом. По мнению Кочиша, это грубейшее нарушение всех норм международного разведывательного сотрудничества.

Сам Мате Кочиш пообещал, что история далека от завершения. Большинство материалов, прозвучавших на закрытом заседании парламентского комитета по нацбезопасности, засекречены на 50 лет, но уже сейчас ясно: венгерские спецслужбы переходят в контрнаступление. В ближайшие дни Будапешт анонсировал новые шаги в ответ на действия Украины. "Дело не закрыто, а только начинается", — подчеркнул Кочиш под аплодисменты парламентариев.

Напомним, СБУ заявила о ликвидации "агентурной сети Венгрии" — мол, задержаны экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, завербованные иностранной разведкой. В ответ Венгрия выслала двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже под прикрытием.

Украина, как и ожидалось, зеркально выдворила двух венгерских дипломатов. Но, судя по всему, это лишь верхушка айсберга. Настоящая война разведок только разгорается.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан - венгерский государственный и политический деятель. Премьер-министр Венгрии с 1998 по 2002 год и с 2010 года. Лидер партии "Фидес — Венгерский гражданский союз".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не стоит сажать цуккини до этих дней: ошибка, которая испортит весь урожай
Садоводство, цветоводство
Не стоит сажать цуккини до этих дней: ошибка, которая испортит весь урожай Аудио 
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Еда и рецепты
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад Аудио 
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Наука и техника
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Последние материалы
Европейский гамбит: зачем Макрон и Стармер толкают мир к хаосу
Жизнь по расписанию и никакой романтики: россиянка поделилась неожиданными впечатлениями от поездки в Германию
Авто, которое ездит, а не капризничает: топ-4 на вторичке
Тренд для уставших гениев: кофе перед сном теперь не ошибка, а лайфхак
Taurus или тишина: Германия выбрала худший сценарий для ЕС
Царская закуска за копейки: три способа засолить икру щуки дома
Как понять, что кошка вас действительно любит: 10 признаков
Запах чистоты без уборки: два ингредиента, которые делают магию
Сделка века: Украина и США подписали смертный приговор секретности
Последний гвоздь в крышку гроба европейского автопрома: Китай нашёл способ захватить рынок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.