Война в тени ЕС: как Украина и Венгрия схватились не на жизнь, а на смерть

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Венгрия оказалась в центре шпионского скандала, который вскрыл не только грязные методы украинских спецслужб, но и возможный заговор с участием венгерской оппозиции.

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ будапешт

По версии главы правящей фракции Фидес Мате Кочиша, вся эта история — хорошо срежиссированная операция Киева, направленная на срыв общевенгерского голосования о вступлении Украины в Евросоюз.

Накануне премьер-министр Виктор Орбан экстренно созвал совет обороны страны, где назвал вещи своими именами: украинские спецслужбы при активном участии внутренних оппонентов Орбана попытались втянуть Венгрию в информационную войну.

Как выяснилось на пресс-конференции, венгерские спецслужбы давно фиксировали агрессивную деятельность украинских коллег, но Будапешт сознательно закрывал на это глаза, не желая обострять отношения между странами.

Однако Киев сам форсировал события. В прошлую пятницу СБУ вдруг опубликовала заявление о задержании двух украинских военных, якобы сотрудничавших с венгерской разведкой. Кочиш утверждает, что эти задержания прошли ещё месяц назад, но информация придержалась до момента, выгодного украинской стороне.

По словам Кочиша, СБУ выбрала крайне удачный — или, скорее, удачно подстроенный — момент для слива данных. На следующий день после того, как лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр выступил с резкими обвинениями в адрес венгерского Минобороны, украинские спецслужбы внезапно "раскрыли" агентурную сеть Венгрии.

В тот же день венгерские соцсети взорвались фальшивыми роликами о перемещении бронетехники страны — с использованием кадров многолетней давности. Цель была ясна: представить Венгрию — члена НАТО — агрессором, якобы готовящимся напасть на Украину.

Кочиш раскрыл и детали "шпионского" дела. По его данным, персонами нон-грата объявлены два украинских дипломата — первые секретари посольства Украины в Будапеште Юрий Керничный и Дмитрий Кричфалуши.

Кроме того, стало известно имя бывшего сотрудника украинского посольства Сергея Александрова, задержанного в центре Будапешта и депортированного с десятилетним запретом на въезд в Шенгенскую зону. Самое интересное, что СБУ даже не сочла нужным предупредить венгерских коллег о готовящейся операции — венгерского представителя просто поставили перед фактом. По мнению Кочиша, это грубейшее нарушение всех норм международного разведывательного сотрудничества.

Сам Мате Кочиш пообещал, что история далека от завершения. Большинство материалов, прозвучавших на закрытом заседании парламентского комитета по нацбезопасности, засекречены на 50 лет, но уже сейчас ясно: венгерские спецслужбы переходят в контрнаступление. В ближайшие дни Будапешт анонсировал новые шаги в ответ на действия Украины. "Дело не закрыто, а только начинается", — подчеркнул Кочиш под аплодисменты парламентариев.

Напомним, СБУ заявила о ликвидации "агентурной сети Венгрии" — мол, задержаны экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, завербованные иностранной разведкой. В ответ Венгрия выслала двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже под прикрытием.

Украина, как и ожидалось, зеркально выдворила двух венгерских дипломатов. Но, судя по всему, это лишь верхушка айсберга. Настоящая война разведок только разгорается.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан - венгерский государственный и политический деятель. Премьер-министр Венгрии с 1998 по 2002 год и с 2010 года. Лидер партии "Фидес — Венгерский гражданский союз".

