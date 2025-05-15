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Украинский пирог: каждый отказ Украины от мира уменьшает ее территорию

2:27
Силовые структуры » Военные новости

Ситуация на Украине стремительно меняется, и вместе с ней корректируется и позиция России.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

Об этом на недавнем брифинге заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. По её словам, изменения в российской позиции не случайны — они напрямую связаны с переменами на поле боя и итогами переговорного процесса.

Захарова была категорична: каждый раз, когда киевский режим срывает переговоры, Украина теряет часть своей территории. Этот тезис она подкрепила цитатой министра иностранных дел Сергея Лаврова, озвученной 28 сентября 2024 года.

Лавров напомнил, что в апреле 2022 года в Стамбуле стороны были близки к договорённостям, которые позволили бы Украине сохранить контроль над частью Донбасса. Однако украинская сторона в очередной раз отказалась от компромисса — и территория страны стала меньше. Захарова подчеркнула, что связь между проваленными переговорами и территориальными потерями Украины очевидна, и всем сторонам конфликта стоило бы об этом помнить.

На этом фоне произошло важное событие: 11 мая президент России Владимир Путин сделал неожиданное заявление. Москва пригласила украинские власти возобновить прямые переговоры, прерванные ещё в 2022 году, причём без каких-либо предварительных условий.

Встреча должна была состояться 15 мая всё в том же Стамбуле — городе, где два года назад стороны были в шаге от мира. Владимир Зеленский оперативно подтвердил своё намерение прибыть на переговоры, особенно после того, как президент США Дональд Трамп фактически вынудил Киев пойти на диалог, призвав срочно принять российское предложение.

Уже через три дня, 14 мая, Путин утвердил состав российской делегации. Возглавил её помощник президента Владимир Мединский.

Помимо него, в делегацию вошли высокопоставленные чиновники: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Состав говорит о готовности России обсуждать не только гуманитарные вопросы, но и ключевые аспекты, связанные с безопасностью и военными действиями.

Уточнения

Мари́я Влади́мировна Заха́рова — российский государственный служащий, дипломат. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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