МиГ-29 — истребитель эпохи: как советская птичка ловко сочетала скорость и манёвренность

Если бы истребители могли ходить на выпускные, МиГ-29 был бы старостой выпуска — символом эпохи, когда главное было быстро и резво.

Фото: commons.wikimedia.org by Srđan Popović, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ MiGovi 29 - Takovo 2020 - 03

Этот советский истребитель, появившийся в 1980-х, стал эталоном баланса между "давай быстрее" и "виляй туда-сюда" — то есть, скоростью и манёвренностью.

Лёгкий, как перышко, но с двигателями как у ракеты

МиГ-29 мог похвастаться скоростью под 2,5 Маха — что позволяло за секунды догонять любого недруга. Его аэродинамика и двигатели были так хороши, что даже самые искушённые пилоты могли вытворять с ним настоящие воздушные акробатические трюки — и всё это без единой царапины. Лёгкий корпус и продуманное управление — вот секрет, почему МиГ так долго был грозой неба.

Вооружение? Есть всё и даже больше

Пушка ГШ-30-1, ракеты "воздух-воздух", возможность цеплять разнообразные бомбы и контейнеры — МиГ-29 умел всё. От борьбы с воздушными врагами до ударов по земле — универсал, который мог и громить, и штурмовать, и красиво выглядеть на параде.

Итог: легенда, которая не сдаётся

Даже спустя десятилетия МиГ-29 не превратился в музейный экспонат, а постоянно обновляется и служит по всему миру. Он — живое доказательство того, что советская инженерия умела делать машины не только мощными, но и очень "живыми", способными удивлять и радовать пилотов.