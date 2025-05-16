Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трагедия в Хургаде: в элитном отеле погиб 4-летний ребёнок из Ярославля - отели под прицелом полиции
Ты не любишь рыбу? Просто не пробовал её с таким соусом
Зеленоглазое такси против Lamborghini: Стас Пьеха пошутил над Егором Кридом
Сон, еда и спорт пошли вразнос — и вес стал врагом: что пошло не так
Сыр, вино и яблоки? Ужин, который не требует повода — и превращает вечер в уют
Урожай с одной грядки, как с фермы: дачники раскрыли клубничный трюк
Ароматная мята круглый год: вот как вырастить куст прямо в квартире
40 тысяч человек живут словно в отпуске: бразильский рай Парати удивит своей красотой
Как гены и возраст определяют, где появляется жир: секреты от экспертов

МиГ-29 — истребитель эпохи: как советская птичка ловко сочетала скорость и манёвренность

Силовые структуры » Военные новости

Если бы истребители могли ходить на выпускные, МиГ-29 был бы старостой выпуска — символом эпохи, когда главное было быстро и резво.

MiGovi 29 - Takovo 2020 - 03
Фото: commons.wikimedia.org by Srđan Popović, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
MiGovi 29 - Takovo 2020 - 03

Этот советский истребитель, появившийся в 1980-х, стал эталоном баланса между "давай быстрее" и "виляй туда-сюда" — то есть, скоростью и манёвренностью.

Лёгкий, как перышко, но с двигателями как у ракеты

МиГ-29 мог похвастаться скоростью под 2,5 Маха — что позволяло за секунды догонять любого недруга. Его аэродинамика и двигатели были так хороши, что даже самые искушённые пилоты могли вытворять с ним настоящие воздушные акробатические трюки — и всё это без единой царапины. Лёгкий корпус и продуманное управление — вот секрет, почему МиГ так долго был грозой неба.

Вооружение? Есть всё и даже больше

Пушка ГШ-30-1, ракеты "воздух-воздух", возможность цеплять разнообразные бомбы и контейнеры — МиГ-29 умел всё. От борьбы с воздушными врагами до ударов по земле — универсал, который мог и громить, и штурмовать, и красиво выглядеть на параде.

Итог: легенда, которая не сдаётся

Даже спустя десятилетия МиГ-29 не превратился в музейный экспонат, а постоянно обновляется и служит по всему миру. Он — живое доказательство того, что советская инженерия умела делать машины не только мощными, но и очень "живыми", способными удивлять и радовать пилотов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Авто
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса Аудио 
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Садоводство, цветоводство
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают Аудио 
Моторы, опередившие время: заброшенные проекты советского инженерного гения
Авто
Моторы, опередившие время: заброшенные проекты советского инженерного гения Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
С какими трудностями столкнулись в ОДК при разработке авиационного двигателя ПД-8 Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Последние материалы
Трагедия в Хургаде: в элитном отеле погиб 4-летний ребёнок из Ярославля - отели под прицелом полиции
Ты не любишь рыбу? Просто не пробовал её с таким соусом
Зеленоглазое такси против Lamborghini: Стас Пьеха пошутил над Егором Кридом
Сон, еда и спорт пошли вразнос — и вес стал врагом: что пошло не так
МиГ-29 — истребитель эпохи: как советская птичка ловко сочетала скорость и манёвренность
Сыр, вино и яблоки? Ужин, который не требует повода — и превращает вечер в уют
Урожай с одной грядки, как с фермы: дачники раскрыли клубничный трюк
Ароматная мята круглый год: вот как вырастить куст прямо в квартире
40 тысяч человек живут словно в отпуске: бразильский рай Парати удивит своей красотой
Как гены и возраст определяют, где появляется жир: секреты от экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.