МиГ-29 — истребитель эпохи: как советская птичка ловко сочетала скорость и манёвренность

Если бы истребители могли ходить на выпускные, МиГ-29 был бы старостой выпуска — символом эпохи, когда главное было быстро и резво.
Этот советский истребитель, появившийся в 1980-х, стал эталоном баланса между "давай быстрее" и "виляй туда-сюда" — то есть, скоростью и манёвренностью.
Лёгкий, как перышко, но с двигателями как у ракеты
МиГ-29 мог похвастаться скоростью под 2,5 Маха — что позволяло за секунды догонять любого недруга. Его аэродинамика и двигатели были так хороши, что даже самые искушённые пилоты могли вытворять с ним настоящие воздушные акробатические трюки — и всё это без единой царапины. Лёгкий корпус и продуманное управление — вот секрет, почему МиГ так долго был грозой неба.
Вооружение? Есть всё и даже больше
Пушка ГШ-30-1, ракеты "воздух-воздух", возможность цеплять разнообразные бомбы и контейнеры — МиГ-29 умел всё. От борьбы с воздушными врагами до ударов по земле — универсал, который мог и громить, и штурмовать, и красиво выглядеть на параде.
Итог: легенда, которая не сдаётся
Даже спустя десятилетия МиГ-29 не превратился в музейный экспонат, а постоянно обновляется и служит по всему миру. Он — живое доказательство того, что советская инженерия умела делать машины не только мощными, но и очень "живыми", способными удивлять и радовать пилотов.
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