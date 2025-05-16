Вертолёты Ми-24 и Ка-52: ударные Крокодил и Аллигатор с характерами

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Советская и российская авиация славится не только самолётами, но и ударными вертолётами, которые играют ключевую роль на поле боя.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ka-52 - MAKS2013

Особое место занимают два легендарных аппарата — Ми-24 "Крокодил" и Ка-52 "Аллигатор". Эти машины стали настоящими символами боевой мощи, воплощая разные эпохи и подходы к ведению воздушных боёв.

Ми-24 "Крокодил": летающий танк с характером

Появившийся в 1970-х годах, Ми-24 сразу стал настоящей грозой для противника. Этот ударный вертолёт отличается бронированной кабиной, мощным вооружением и уникальной способностью перевозить десант — своеобразный "боевой транспорт".

За свой суровый внешний вид и неубиваемость его прозвали "Крокодилом". Он проявил себя в самых жёстких условиях, подтверждая репутацию живучей и универсальной боевой машины.

Ка-52 "Аллигатор": современный охотник с двумя роторами

Ка-52 — уже машина XXI века с передовыми технологиями и высокой манёвренностью благодаря уникальной соосной схеме роторов. Это чистый ударный вертолёт без десантного отсека, зато с мощной электроникой и комплексом активной защиты. Двухместный экипаж способен эффективно проводить разведку и уничтожать технику врага, что делает "Аллигатора" настоящим страхом для оппонентов.

Ми-24 и Ка-52 — два ярких поколения ударной вертолётной техники, которые отражают эволюцию военной мысли и технологий. Первый — символ советской универсальности и выносливости, второй — пример современных возможностей боевой авиации. Вместе они показывают, как меняются подходы к ведению войны с воздуха, оставаясь при этом неизменно грозными машинами.

Военная приемка: Ка-52. Бросок "Аллигатора"