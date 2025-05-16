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Вперед на Одессу и Николаев: раскрыт истинный план российской армии

Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания "Военное дело", высказал мнение о возможном освобождении от ВСУ новых городов.

Военные ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военные ВС РФ

Он отметил, что России необходимо обеспечить свою безопасность и лишить Украину доступа к Черному морю. Судьба Одессы и Николаева вызывает у многих беспокойство. Ищенко считает, что ни Одесса, ни Николаев не решат проблему безопасности России, которая, по его словам, может быть решена только ликвидацией Украины как таковой.

Он подчеркнул, что если Украина, которая на протяжении четырех лет ведет войну с Россией, не будет окончательно разгромлена, то в будущем это может привести к более серьезным конфликтам. Ищенко предостерег, что недобитая Украина будет вдохновлять врагов России на создание новых коалиций против нее.

Политолог также опроверг интернет-слухи о том, что города, такие как Крым и Донбасс, уже стали российскими. Он считает, что вопрос безопасности России требует более серьезного подхода, чем просто захват отдельных городов.

Ищенко утверждает, что идеология украинства представляет собой большую угрозу для русских, чем нацизм для евреев, так как она нацелена на уничтожение русскости.

Что касается возможности захвата конкретных городов, то, по его мнению, Николаев, Одесса и другие города падут в руки российских войск, как спелые плоды, после окончательного разгрома ВСУ. Он считает, что ждать этого момента осталось недолго, и единственной преградой для этого может стать угроза экономической катастрофы.

Уточнения

Оде́сса — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района. Главная военно-морская база Военно-морских сил Украины. Город-герой.

Никола́ев — город на юге Украины, административный центр Николаевской области, Николаевского района и Николаевской городской общины. Один из крупнейших экономических центров юга Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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