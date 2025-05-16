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Ракеты наготове: Британия и Германия создали оружие, которого боится вся Европа

Силовые структуры » Военные новости

Лондон и Берлин запустили проект века — совместную разработку высокоточного оружия с радиусом действия более 2000 километров.

Крылатая ракета "Томагавк" морского базирования
Фото: USS Cowpens fires a Harpoon missile by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крылатая ракета "Томагавк" морского базирования

Фактически, это стало первым серьёзным шагом в рамках Соглашения Тринити-Хаус, подписанного осенью 2024 года, которое впервые в истории закрепило двусторонние оборонные обязательства между Великобританией и Германией.

По данным британского Минобороны, новая система вооружения будет одной из самых передовых разработок Туманного Альбиона и напрямую нацелена на усиление оборонного потенциала НАТО.

Самое интересное, что этот проект тянет за собой целый шлейф экономических и технологических бонусов. Локализация производства ударит сразу по нескольким болевым точкам: создание высококвалифицированных рабочих мест, рост инвестиций и укрепление всей европейской оборонной промышленности.

Министр обороны Великобритании Джон Хили не скрывал оптимизма, отмечая, что партнёрство уже работает на руку обеим странам, превращая оборону в настоящую "машину роста". По его словам, Британия и Германия сейчас ближе, чем когда-либо — а соглашение Тринити-Хаус уже даёт плоды в виде новых рабочих мест, повышения квалификации специалистов и многомиллиардных инвестиций.

Но это только часть айсберга. За закрытыми дверями первого заседания Совета министров обороны "Тринити Хаус" в Берлине стороны обсуждали не только ракеты будущего. Совместная закупка торпед Sting Ray для морских патрульных самолётов P-8 Poseidon станет ещё одним кирпичиком в стене коллективной безопасности. Фактически, речь идёт о противостоянии подводным угрозам — а это, как известно, одна из самых сложных и "дорогих" статей военных расходов.

Параллельно Германия заказала у британцев передовые военные мосты, что дополнительно загрузит производство на северо-западе Англии.

Всё это лишь подготовка к главному — завтра, 16 мая, в Риме состоится встреча министров обороны Европейской группы пяти (E5).

Джон Хили полетит туда не один: к нему присоединятся его немецкий коллега Борис Писториус, а также главы военных ведомств Польши, Италии и Франции. Формально это будет площадка для обсуждения общеевропейской стратегии, но негласно — ещё один шаг к созданию единой "оборонной оси" ЕС. 

Уточнения

Бо́рис Лю́двиг Писто́риус — немецкий политик, член Социал-демократической партии Германии, назначенный министром обороны 19 января 2023 года. До этого был бургомистром Оснабрюка (2006—2013), министром внутренних дел земли Нижняя Саксония (2013—2023).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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