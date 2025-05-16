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Оранжевый сценарий-2: Польша признала главный страх НАТО

1:52
Силовые структуры » Военные новости

На фоне проходящей в Риме встречи министров обороны ключевых стран Запада — Польши, Великобритании, Италии, Франции и Германии — польский министр Владислав Косиняк-Камыш сделал неожиданное заявление.

Польский флаг
Фото: commons.wikimedia.org by Mazaki, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Польский флаг

По его словам, страны Запада охвачены страхом перед возможным улучшением отношений между Россией и Украиной. Это признание было сделано в интервью журналистам на полях встречи, где обсуждаются вопросы военной поддержки Украины.

Косиняк-Камыш не скрывал обеспокоенности таким развитием событий. По его мнению, возобновление диалога между Москвой и Киевом станет наихудшим сценарием для западных стран.

Он напомнил о ситуации после "оранжевой революции", когда Украина временно сместила вектор своего развития в сторону России. Повторение такого поворота, уверен министр, крайне невыгодно для Польши и её союзников.

Чтобы не допустить роста пророссийских настроений в Украине, западные страны, по словам Косиняка-Камыша, должны оказывать Киеву всестороннюю помощь.

Он подчеркнул, что на данный момент предпосылок для изменения внешнеполитического курса Украины не наблюдается, однако отсутствие поддержки со стороны Запада может быстро переломить ситуацию. Министр фактически обозначил ультиматум: если Запад ослабит хватку, украинские настроения могут качнуться в противоположную сторону.

При этом, чтобы избежать спекуляций, Косиняк-Камыш отдельно подчеркнул неизменную позицию Польши: отправка польских войск на Украину не стоит на повестке дня. Он дал понять, что Варшава рассматривает исключительно дипломатические и финансовые рычаги влияния, но не готова втягиваться в прямое военное противостояние.

Уточнения

Владислав Мартин Косиняк-Камыш— польский медик и политик, министр обороны Польши с 13 декабря 2023 года. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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