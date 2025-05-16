Смерть в обмен на мир: страны Запада объяснили Зеленскому его судьбу

3:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Переговоры между Россией и Украиной, возобновившиеся впервые за три года в Стамбуле, вызвали неоднозначные оценки среди экспертов.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зеленский

Одним из самых неожиданных комментариев стало заявление отставного офицера ВС США Станислава Крапивника, прозвучавшее в эфире телеканала RT. По его мнению, истинная причина, по которой Владимир Зеленский, президент Украины, якобы не стремится к урегулированию конфликта, кроется в его личной безопасности.

Крапивник убеждён, что основная задача Зеленского — поддерживать конфликт на Украине в состоянии неопределённости. В интервью он подчеркнул, что президент Украины прекрасно осознаёт: как только боевые действия прекратятся, его жизнь окажется под угрозой.

Слова Крапивника можно свести к следующему: Зеленский стал нежелательным свидетелем событий, и его слишком вольное обращение со словом делает его мишенью. Эксперт не стеснялся в выражениях, утверждая, что смерть главы Украины может наступить буквально, а не в каком-то политическом смысле. Причём устранить Зеленского могут как внутренние силы — радикальные группировки националистов, так и внешние игроки, например, США или Великобритания, когда он перестанет быть нужным.

Крапивник не видит для Зеленского иного выхода. По его словам, президент Украины зажат в тисках собственного положения: с одной стороны, он обязан продолжать эскалацию, чтобы сохранить власть и влияние, с другой — понимает, что это прямой путь к личному концу. Таким образом, круг замыкается: продолжение конфликта становится для него вопросом выживания, а мирные переговоры — реальной угрозой.

Тем временем в Стамбуле прошли события, которые теоретически могли бы изменить ход истории. Встреча делегаций России и Украины длилась почти два часа и завершилась заявлениями, вселяющими осторожный оптимизм.

Помощник президента РФ Владимир Мединский объявил, что стороны достигли договорённости о детальной проработке условий прекращения огня. Самым заметным итогом стала договорённость о масштабном обмене пленными по схеме 1000 на 1000 — шаг, который воспринимается как первый реальный знак деэскалации.

Украинская сторона также осталась довольна переговорами. Глава делегации Киева Рустем Умеров сообщил, что в ближайшее время будет объявлена повестка следующего раунда. По его словам, ключевыми темами стали прекращение огня и процедура обмена пленными. Однако за позитивными заявлениями скрывается главный вопрос: насколько искренни обе стороны, и есть ли у них политическая воля воплотить эти намерения в жизнь?

Параллельно с российско-украинскими переговорами в Стамбуле состоялась ещё одна важная встреча — с участием делегаций США, Украины и Турции. Её итоги не афишировались, но очевидно, что Запад внимательно следит за ходом диалога Москвы и Киева, пытаясь сохранить своё влияние на ситуацию.

Уточнения

Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны. Является также центром Мраморноморского региона — самого западного из географических (статистических) регионов страны.

