НАТО спотыкается на пороге России: учения превращаются в смертельную лотерею для солдат

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Силовые структуры » Военные новости

Крупное ДТП с участием военной техники НАТО произошло в Румынии, всколыхнув тревожные настроения на фоне проходящих в стране международных учений.

Военные Великобритании
Фото: defenceimagery.mod.uk by Corporal Ben Beale is licensed under United Kingdom Open Government Licence v3.0
Военные Великобритании

Вечером 16 мая в уезде Вылча грузовик, входивший в колонну французского военного контингента, неожиданно перевернулся прямо на железнодорожном мосту. Инцидент случился на объездной дороге города Кэлимэнешть, когда колонна двигалась по маршруту Чинку — Смырдан. В результате аварии пострадали два французских солдата, которые были срочно госпитализированы.

По данным румынского министерства обороны, ЧП произошло около 13:00 по местному времени (совпадает с московским). Бригады скорой помощи и инспекторат по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на место и оказали первую медицинскую помощь военнослужащим.

Пострадавшие были доставлены в уездную больницу города Рымнику Вылча. К счастью, их состояние медики оценивают как стабильное, что немного смягчает тяжесть происшествия.

Причины странного ДТП пока не разглашаются — на месте работают эксперты дорожной полиции, которые совместно с французской стороной выясняют все обстоятельства случившегося.

Однако уже сейчас понятно, что авария пришлась на самый разгар масштабных учений Dacian Spring 2025, которые продлятся в Румынии с 5 по 23 мая. В этих манёврах задействованы свыше 4 тысяч военных из 10 стран НАТО, а передвижение военной техники стало для региона привычным явлением. Регулярные передислокации войск, судя по всему, повышают риск подобных инцидентов.

Теперь военные аналитики задаются вопросом: случайность ли это, или сбой в логистике учений? Ведь авария произошла не где-то на окраине, а прямо на железнодорожном мосту в довольно оживлённом городе Жибля Ноуэ.

Уточнения

Жуде́ц Вы́лча — румынский жудец в регионе Валахия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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