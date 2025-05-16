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Зона смерти в сердце Европы: в армии НАТО нашли пытки, угрозы убийством и суицид среди солдат

2:19
Силовые структуры » Военные новости

Французская армия оказалась на грани громкого скандала.

Французский солдат внутри самолета ВВС США
Фото: usafe.af.mil by Штаб-сержант ВВС США Натанаэль Каллон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Французский солдат внутри самолета ВВС США

Впервые за последние годы в элитном подразделении — восьмом парашютно-десантном полку морской пехоты — вскрылись факты, которые могут навсегда разрушить миф о "чести мундира" французских военных.

Речь идёт не о боевых просчётах или поражениях, а о гораздо более страшном: издевательствах, угрозах и даже подстрекательстве к самоубийству внутри собственного взвода.

Министерство обороны Франции было вынуждено официально признать начало расследования после того, как в парижскую прокуратуру поступили сразу четыре жалобы от военнослужащих этого полка.

Все они касаются периода с 2021 по 2023 год и описывают настоящую "зону смерти" внутри элитного подразделения. Согласно документам, речь идёт о "умышленном насилии, моральном преследовании, угрозах убийством и даже подстрекательстве к суициду". Такие формулировки не оставляют сомнений: речь не о рядовом конфликте, а о системной травле, сломавшей людей в военной форме.

Самое поразительное, что французская армия всегда гордилась своей "нулём терпимости" к подобным инцидентам. Именно этот слоган — "zéro tolérance" — красовался на плакатах и листовках, раздаваемых новобранцам. На деле же получается, что за красивыми словами стояла лишь показуха.

Теперь минобороны вынуждено спасать репутацию, заявляя, что "армия намерена пролить свет на произошедшее и привлечь виновных к ответственности". Вопрос лишь в одном: насколько глубоко удастся зайти следователям и не всплывут ли новые имена и эпизоды?

По неофициальным данным, восьмой парашютно-десантный полк — это не просто рядовое подразделение.

Он участвовал в десятках горячих точек, от Африки до Ближнего Востока, и всегда считался одним из самых боеготовых в структуре НАТО. Но если подтвердится, что именно внутри этого полка годами творился настоящий ад — с издевательствами, унижениями и сломанными судьбами солдат, — это станет не просто позором армии, а ударом по всей системе призыва и подготовки военных в Европе.

Уточнения

Вооружённые силы Французской Республики — формирование Французской Республики, созданное для вооружённой защиты её интересов и территорий, в том числе и заморских.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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