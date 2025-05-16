Тысяча судеб решена: что произошло в Стамбуле за закрытыми дверями

Встреча, прошедшая под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана, продлилась почти два часа и завершилась около 15:20 по московскому времени.
Но главным итогом стало даже не само возобновление диалога, а конкретная договорённость, о которой стороны долго молчали: масштабный обмен пленными по принципу 1000 на 1000.
Глава украинской делегации и министр обороны Рустем Умеров на пресс-конференции после переговоров подчеркнул, что достигнутая договорённость — это едва ли не самый значимый прорыв с момента начала конфликта. По его словам, стороны наконец согласовали механизм освобождения удерживаемых лиц с обеих сторон, и цифра в тысячу человек стала тем самым камнем преткновения, который удалось сдвинуть с места.
Российский помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший делегацию РФ, фактически подтвердил слова Умерова.
По сути, это означает, что после многолетней информационной и военной конфронтации нашёлся реальный шанс пусть не на мир, но хотя бы на первый шаг к гуманитарной разрядке.
Русте́м Энве́рович Уме́ров — украинский государственный и политический деятель и предприниматель крымскотатарского происхождения.
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