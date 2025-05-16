Секрет Наполеона: Россия применила старейшую стратегию против Украины

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2:09
Силовые структуры » Военные новости

В свежем интервью на телеканале "Россия 1" в программе "60 минут" помощник президента РФ Владимир Мединский дал жёсткий ответ всем, кто настаивает на классической схеме: сначала перемирие, потом переговоры.

Солдат
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат

По мнению Мединского, это наивный подход людей, не знакомых с уроками истории. Свою позицию он подкрепил цитатой Наполеона Бонапарта: война и переговоры ведутся одновременно. Именно так, по его словам, было всегда.

Мединский не ограничился одной лишь фразой и провёл для зрителей исторический ликбез. Он напомнил, что даже в самых ожесточённых конфликтах XX века стороны никогда не ждали полного прекращения огня, чтобы сесть за стол переговоров.

В качестве ярчайших примеров он привёл Вьетнамскую войну, которая длилась 15 лет, и при этом США с Северным Вьетнамом непрерывно обменивались дипломатическими посланиями. Ту же картину можно было наблюдать и во время Корейской войны — боевые действия шли рука об руку с секретными встречами и затяжными раундами дискуссий.

Но особенно любопытным Мединский назвал пример советско-финской войны.

По его словам, эта кампания удивительно созвучна с нынешней ситуацией. Он напомнил, как Иосиф Сталин предлагал Финляндии перемирие и мирный договор, но в дело вмешались третьи силы — Англия и Франция, которые буквально подталкивали финнов к продолжению сопротивления, обещая военную помощь и добровольческие корпуса. В итоге, как мы знаем, никто не пришёл на помощь, а боевые действия продолжились. И что самое важное? Мир всё равно был заключён — но параллельно с боями.

Мединский фактически поставил точку в дискуссии о последовательности действий: сначала перемирие, а потом переговоры. История показывает обратное — дипломаты работают под грохот орудий, а не в тишине перемирия. И именно такой подход, по его мнению, единственно верный в условиях современных реалий.

Уточнения

Наполео́н I Бонапа́рт — император французов (фр. Empereur des Français) в 1804—1814 и 1815 годах, полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства, один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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