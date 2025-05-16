Переговорный шах и мат — Россия сделала ход и заставила Запад признать поражение

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Мировые СМИ пристально отслеживали итоги стамбульских переговоров между Россией и Украиной, и мнения разделились: одни увидели в них исторический шанс на мир, другие — лишь символический шаг.

Фото: commons.wikimedia.org by www.kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Однако почти все издания сошлись в одном: сам факт встречи делегаций РФ и Украины уже является маленькой победой для президента Владимира Путина. Встреча, прошедшая под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана, длилась почти два часа и завершилась в 15:20 мск, став первой за три года попыткой прямого диалога.

Испанская Mundo, британская Independent и американская New York Times наперебой описывали "неделю неопределённости", предшествовавшую переговорам. Украинская делегация долго колеблется, возникали сомнения, состоится ли встреча вообще, но в итоге стороны сели за стол переговоров. И вот результат: главное достижение — договорённость об обмене военнопленными "1000 на 1000".

Британская Sun называет это "позитивным исходом", а норвежская Aftenposten напоминает, что обмен пленными — классический приём военной дипломатии, создающий хрупкий, но необходимый мост доверия.

При этом западные медиа не стесняются в оценках: New York Times пишет, что Владимир Зеленский оказался в положении "обведённого вокруг пальца". Ведь после театральных метаний (сначала собирался в Стамбул, потом резко отменил визит, ограничившись Анкарой) Киев остался в тени Кремля.

Guardian и Financial Times подчёркивают: Владимир Зеленский в последние недели усиленно "лавировал" перед Дональдом Трампом, но публичные заявления американского лидера лишь поставили украинского президента в неудобное положение. Трамп фактически дал понять, что ключ к урегулированию конфликта лежит не в Киеве, а в Москве.

Теперь все взгляды устремлены на Вашингтон.

Британская Telegraph задаёт главный вопрос: чью сторону в итоге займёт Трамп — Москвы или Киева? Европейские лидеры пытались убедить мир в своей влиятельности, но на деле уклонились от прогнозов. Датская Berlingske и Washington Post считают, что Трамп попросту ждёт личной встречи с Путиным и не спешит "давить" на Украину. Немецкая Frankfurter Rundschau резюмирует: в Стамбуле не было самого главного действующего лица — Трампа, чьё присутствие могло всё изменить.

Интересно, что иностранные СМИ даже обратили внимание на визуальную сторону переговоров. Guardian и Washington Post смаковали контраст: российские делегаты в строгих тёмных костюмах против украинцев в камуфляжной форме. Образы будто символизировали два пути: дипломатия против войны.

Bloomberg подмечает важный контекст: переговоры прошли на фоне скепсиса Запада относительно мирного урегулирования. В то же время российская армия не сбавляет темп, а у Украины всё ощутимее нехватка оружия и личного состава. Именно этим, по мнению аналитиков, объясняется столь высокий уровень российской делегации в Стамбуле.

Уточнения

Хака́н Фида́н — турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава турецкой службы безопасности.

