Оружие, которым СССР активно торговал по всему миру

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СССР был одним из крупнейших экспортеров вооружения в мире, особенно в период холодной войны.

Фото: commons.wikimedia.org by Егоров Игорь (Yegorov Igor,, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Автомат Калашникова

Оружие советского производства широко поставлялось странам Азии, Африки, Латинской Америки, а также странам Варшавского договора. Торговля оружием носила как военно-политический, так и экономический характер — экспорт вооружений помогал СССР укреплять влияние и получать валюту.

Вот основные типы оружия, которыми СССР активно торговал по всему миру.

Стрелковое оружие

1. АК-47 и его модификации (АКМ, АК-74)

Легендарный автомат Калашникова — самый массовый автомат в истории.

Простой, надежный, дешевый в производстве.

Поставлялся и лицензировался десятками стран (например, КНР, Египет, Югославия).

Использовался в конфликтах по всему миру — от Вьетнама до Афганистана и Африки.

2. Снайперская винтовка Драгунова (СВД)

Один из символов советской школы снайперского оружия.

Поставлялась армиям и спецслужбам союзных государств.

Ручные гранатометы и ПТ оружие

1. РПГ-7

Простой, смертельно эффективный гранатомет.

Использовался в большинстве вооружённых конфликтов конца XX века.

2. РПГ-2 — предшественник РПГ-7, поставлялся с 1950-х годов.

Ракетное вооружение

1. ПЗРК "Стрела" (например, "Стрела-2")

Переносной зенитный ракетный комплекс, применялся в Афганистане, Африке, Ближнем Востоке.

2. Оперативно-тактические ракеты "Скад" (Р-11, Р-17)

Продавались союзникам в Азии и на Ближнем Востоке, особенно Ираку, Сирии, Ливии, Северной Корее.

3. Противокорабельные ракеты (например, П-15 "Термит")

Часто экспортировались вместе с флотом.

Авиация

1. МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29

Экспортировались в десятки стран, включая Индию, Египет, Ливию, Кубу, Вьетнам.

МиГ-21 стал самым массовым реактивным истребителем в мире.

2. Су-22, Су-25

Су-22 продавался в версии экспортного штурмовика.

Су-25 активно использовался в Афганистане, позже — другими странами.

3. Транспортная авиация: Ан-12, Ил-76

Использовались для перевозки войск, техники и гуманитарных миссий.

Вертолёты

1. Ми-8/Ми-17

Многоцелевой, надёжный, поставлялся десяткам стран.

Используется до сих пор в вооруженных силах по всему миру.

2. Ми-24 (летающий танк)

Ударный вертолёт, известный своей мощью и защитой.

Использовался в Афганистане, поставлялся в Африку, Азию и Латинскую Америку.

Танки и бронетехника

1. Т-34 (после ВОВ), Т-55, Т-62, Т-72

Массово поставлялись в страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Восточной Европы.

Танки Т-55 и Т-72 до сих пор стоят на вооружении во многих странах.

2. БТР-60, БТР-70, БТР-80

Бронетранспортеры для перевозки пехоты. Были важным элементом советской экспортной стратегии.

3. БМП-1, БМП-2

Боевые машины пехоты, предназначенные для поддержки на поле боя.

Флот

1. Малые ракетные корабли и подлодки (проект 613 и др.)

Поставлялись союзникам, например, в Египет, Индию, Вьетнам.

2. Патрульные катера и тральщики

Использовались для обороны побережья и борьбы с диверсантами.

Формы поставок

СССР поставлял оружие:

По договорам о военной помощи.

По линии дружественных режимов (Ангола, Куба, Вьетнам, Сирия и др.).

За валюту, иногда в кредит или бартером (например, за нефть, кофе, хлопок).

Через третьи страны, тайно поддерживая определённые политические силы или повстанцев (например, в Латинской Америке или Африке).