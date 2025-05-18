Оружие, которым СССР активно торговал по всему миру

СССР был одним из крупнейших экспортеров вооружения в мире, особенно в период холодной войны.
Оружие советского производства широко поставлялось странам Азии, Африки, Латинской Америки, а также странам Варшавского договора. Торговля оружием носила как военно-политический, так и экономический характер — экспорт вооружений помогал СССР укреплять влияние и получать валюту.
Вот основные типы оружия, которыми СССР активно торговал по всему миру.
Стрелковое оружие
1. АК-47 и его модификации (АКМ, АК-74)
Использовался в конфликтах по всему миру — от Вьетнама до Афганистана и Африки.
2. Снайперская винтовка Драгунова (СВД)
Ручные гранатометы и ПТ оружие
1. РПГ-7
2. РПГ-2 — предшественник РПГ-7, поставлялся с 1950-х годов.
Ракетное вооружение
1. ПЗРК "Стрела" (например, "Стрела-2")
Переносной зенитный ракетный комплекс, применялся в Афганистане, Африке, Ближнем Востоке.
2. Оперативно-тактические ракеты "Скад" (Р-11, Р-17)
Продавались союзникам в Азии и на Ближнем Востоке, особенно Ираку, Сирии, Ливии, Северной Корее.
3. Противокорабельные ракеты (например, П-15 "Термит")
Авиация
1. МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29
2. Су-22, Су-25
3. Транспортная авиация: Ан-12, Ил-76
Вертолёты
1. Ми-8/Ми-17
2. Ми-24 (летающий танк)
Танки и бронетехника
1. Т-34 (после ВОВ), Т-55, Т-62, Т-72
2. БТР-60, БТР-70, БТР-80
3. БМП-1, БМП-2
Флот
1. Малые ракетные корабли и подлодки (проект 613 и др.)
2. Патрульные катера и тральщики
Формы поставок
СССР поставлял оружие:
Через третьи страны, тайно поддерживая определённые политические силы или повстанцев (например, в Латинской Америке или Африке).
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.