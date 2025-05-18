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Оружие, которым СССР активно торговал по всему миру

4:38
Силовые структуры » Военные новости

СССР был одним из крупнейших экспортеров вооружения в мире, особенно в период холодной войны.

Автомат Калашникова
Фото: commons.wikimedia.org by Егоров Игорь (Yegorov Igor,, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Автомат Калашникова

Оружие советского производства широко поставлялось странам Азии, Африки, Латинской Америки, а также странам Варшавского договора. Торговля оружием носила как военно-политический, так и экономический характер — экспорт вооружений помогал СССР укреплять влияние и получать валюту.

Вот основные типы оружия, которыми СССР активно торговал по всему миру.

Стрелковое оружие

1. АК-47 и его модификации (АКМ, АК-74)

  • Легендарный автомат Калашникова — самый массовый автомат в истории.
  • Простой, надежный, дешевый в производстве.
  • Поставлялся и лицензировался десятками стран (например, КНР, Египет, Югославия).

Использовался в конфликтах по всему миру — от Вьетнама до Афганистана и Африки.

2. Снайперская винтовка Драгунова (СВД)

  • Один из символов советской школы снайперского оружия.
  • Поставлялась армиям и спецслужбам союзных государств.

Ручные гранатометы и ПТ оружие

1. РПГ-7

  • Простой, смертельно эффективный гранатомет.
  • Использовался в большинстве вооружённых конфликтов конца XX века.

2. РПГ-2 — предшественник РПГ-7, поставлялся с 1950-х годов.

Ракетное вооружение

1. ПЗРК "Стрела" (например, "Стрела-2")

Переносной зенитный ракетный комплекс, применялся в Афганистане, Африке, Ближнем Востоке.

2. Оперативно-тактические ракеты "Скад" (Р-11, Р-17)

Продавались союзникам в Азии и на Ближнем Востоке, особенно Ираку, Сирии, Ливии, Северной Корее.

3. Противокорабельные ракеты (например, П-15 "Термит")

  • Часто экспортировались вместе с флотом.

Авиация

1. МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29

  • Экспортировались в десятки стран, включая Индию, Египет, Ливию, Кубу, Вьетнам.
  • МиГ-21 стал самым массовым реактивным истребителем в мире.

2. Су-22, Су-25

  • Су-22 продавался в версии экспортного штурмовика.
  • Су-25 активно использовался в Афганистане, позже — другими странами.

3. Транспортная авиация: Ан-12, Ил-76

  • Использовались для перевозки войск, техники и гуманитарных миссий.

Вертолёты

1. Ми-8/Ми-17

  • Многоцелевой, надёжный, поставлялся десяткам стран.
  • Используется до сих пор в вооруженных силах по всему миру.

2. Ми-24 (летающий танк)

  • Ударный вертолёт, известный своей мощью и защитой.
  • Использовался в Афганистане, поставлялся в Африку, Азию и Латинскую Америку.

Танки и бронетехника

1. Т-34 (после ВОВ), Т-55, Т-62, Т-72

  • Массово поставлялись в страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Восточной Европы.
  • Танки Т-55 и Т-72 до сих пор стоят на вооружении во многих странах.

2. БТР-60, БТР-70, БТР-80

  • Бронетранспортеры для перевозки пехоты. Были важным элементом советской экспортной стратегии.

3. БМП-1, БМП-2

  • Боевые машины пехоты, предназначенные для поддержки на поле боя.

Флот

1. Малые ракетные корабли и подлодки (проект 613 и др.)

  • Поставлялись союзникам, например, в Египет, Индию, Вьетнам.

2. Патрульные катера и тральщики

  • Использовались для обороны побережья и борьбы с диверсантами.

Формы поставок

СССР поставлял оружие:

  • По договорам о военной помощи.
  • По линии дружественных режимов (Ангола, Куба, Вьетнам, Сирия и др.).
  • За валюту, иногда в кредит или бартером (например, за нефть, кофе, хлопок).

Через третьи страны, тайно поддерживая определённые политические силы или повстанцев (например, в Латинской Америке или Африке).

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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