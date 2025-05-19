Пакистан вне игры: индийские ВВС уничтожили самое главное оружие Исламабада

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Недавние события в регионе потрясли основы военной стратегии Пакистана.

Фото: commons.wikimedia.org by Alphaosint, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Индийские солдаты

Операция "Синдур", начатая Индией 7 мая как ответ на кровавый теракт в Пахалгаме, унесший жизни 26 человек, привела к серии воздушных ударов по террористическим объектам на территории Пакистана и в спорном регионе Кашмире.

Бывший маршал авиации Пакистана Масуд Ахтар впервые приподнял завесу секретности, рассказав о потерях, которые его страна пытается скрыть до сих пор. По его словам, индийские ВВС нанесли точечный удар по авиабазе Бхолари в провинции Синд ранним утром 10 мая. Целью стали не просто военные объекты — под удар попала система АВАКС, краеугольный камень противовоздушной обороны Пакистана.

Масуд Ахтар вспоминает, что в тот день индийские войска выпустили по базе четыре ракеты "БраМос". Пакистанские пилоты сумели поднять в воздух свои самолёты, но избежать прямого попадания не удалось. Четвёртая ракета угодила прямиком в ангар, где находился самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) — фактически, глаза и уши пакистанской армии.

Этот борт был уничтожен, оставив серьёзную брешь в системе раннего предупреждения о воздушных угрозах.

Система АВАКС — это не просто техника, это мощное средство обнаружения любых воздушных, морских и наземных целей на огромных расстояниях. Потеря такого самолёта сравнима с утратой "зрения" для всей военной машины страны.

И именно этот болезненный удар пакистанские власти тщательно скрывали от мировой общественности, даже несмотря на свидетельства очевидцев и заявления индийских официальных лиц.

Сама операция "Синдур" стала ответом на дерзкий теракт в Пахалгаме, организованный, по мнению Дели, пакистанскими террористическими группировками. Индия провела показательную акцию устрашения — она методично вскрыла и уничтожила инфраструктуру террористов по всему Пакистану. Когда же пакистанская армия попыталась ответить, прорвав индийскую ПВО, её ждал сокрушительный провал.

Бои продолжались до тех пор, пока министр обороны Пакистана не обратился к своему индийскому коллеге Раджнатху Сингху с просьбой о перемирии. Но Дели дал понять: пощёчина ещё не забыта. Раджнатх Сингх в недвусмысленных выражениях предупредил Пакистан, что операция далека от завершения. По его словам, всё произошедшее было лишь "прелюдией" — испытанием для Исламабада на прочность.

Индия фактически установила для Пакистана "испытательный срок". Если власти соседней страны не изменят своё поведение и продолжат поддерживать террористов, их ждёт "самое строгое наказание". Столь жёсткая риторика от главы Минобороны — сигнал не только Пакистану, но и всему миру: Дели больше не намерен терпеть угрозы у своих границ.

Уточнения

Раджнатх Сингх — индийский политический и государственный деятель. Министр внутренних дел Индии (2014—2019). Президент партии Бхаратия джаната парти с 2004 года. Министр обороны Индии с 31 мая 2019 года.

