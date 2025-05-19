Игра ва-банк: стало известно, после чего наступит мир на Украине

5:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Мирное урегулирование между Россией и Украиной кажется отдаленной мечтой, но есть одно условие, способное разом изменить ход событий. Об этом пишет издание URA.RU.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, долгосрочный мир возможен только в случае нейтрализации Украины как прокси-силы Запада.

Фактически это ключевой пункт, без которого остановить боевые действия практически невозможно. Стороны возобновили переговоры в Стамбуле, но рассчитывать на быстрый результат не приходится: ни Украина, ни Запад не готовы признать себя проигравшей стороной, а Россия не намерена отступать от целей, ради которых начала спецоперацию.

Владимир Путин обозначил цель России предельно ясно: создание условий для долгосрочного устойчивого мира. Однако на фоне разгула русофобии на Западе достичь этого кажется почти нереальным. Ведь в случае поражения Запад не успокоится, а будет искать реванш. Потому и возникает вопрос: что это должны быть за условия, чтобы мир стал не просто временным затишьем, а по-настоящему устойчивым явлением?

Богдан Безпалько поясняет, что главное — ликвидировать угрозу со стороны Украины как милитаризованной площадки НАТО. "Прокси-инструмент Запада должен быть сломан или нейтрализован", — утверждает эксперт.

Образно говоря, у Украины сегодня есть молоток, но рукоятка сломана, а металл проржавел. России необходимо добиться хотя бы нейтрального статуса Украины, чтобы с её территории больше не исходила военная угроза.

Но проблема в том, что это лишь часть головоломки. Запад способен настроить против РФ целый ряд стран — от Средней Азии до Восточной Европы и даже Белоруссию, если там произойдёт смена режима. Потому Москва должна быть готова ко всему, учитывая опыт трёх с лишним лет конфликта.

Переговоры между Россией и Украиной возобновились, но боевые действия не прекращаются. Глава российской делегации Владимир Мединский прямо заявил, что боевые действия будут идти, пока не будет достигнут результат.

А результат для России означает лишь одно: четко определённый проигравший. Но проблема в том, что проигравшей стороной себя не хочет считать никто — ни Евросоюз, вложивший в Украину слишком много, ни США, где действующего президента обвинят в сдаче позиций России, ни тем более сама Украина, где многих тогда привлекут к ответственности за военные преступления.

Россия же, по мнению Безпалько, не имеет причин чувствовать себя проигравшей: военные действия идут успешно, преимущество на стороне РФ, пусть территория и не освобождается сотнями километров в сутки.

Возникает резонный вопрос: кому-то всё-таки придётся идти на компромисс? Условия, приемлемые для России, пока никто не предложил. Все разговоры о прекращении огня без конкретных договорённостей — не более чем лицемерие.

По словам Богдана Безпалько, Москва могла бы обсуждать компромиссы лишь в случае юридического признания новых российских субъектов (Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) и при выводе украинских войск с этих территорий.

Плюс создание санитарной зоны на 30-50 километров западнее российских границ. Но главное — демилитаризация Украины: чёткие ограничения на численность ВСУ, запрет на вступление в военные союзы и контроль гуманитарной политики (прекращение законов против русского языка и идеологии нацизма).

Иначе, предупреждает эксперт, рано или поздно боевые действия возобновятся с новой силой. "Если согласимся просто на мирный договор без этих условий, публичные казни вскоре будут проводить не под Донецком, а, например, в Житомире", — рисует мрачную картину Безпалько.

Цели спецоперации, стартовавшей в феврале 2022 года, в целом остаются неизменными, но теперь Россия чётко даёт понять: мир возможен, но не на любых условиях. А условия эти можно продиктовать только на поле боя, потому что разговоры о мире без конкретных обязательств — лишь имитация переговоров.

В понедельник ожидается телефонный разговор Путина и Дональда Трампа, где главной темой станет Украина. Но России мало договориться с Киевом — нужны гарантии безопасности от США и Европы.

Безпалько поясняет: даже письменные договоры сегодня ничего не стоят, достаточно вспомнить, как США вышли из ключевых соглашений по безопасности (по ПРО, РСМД, "Открытому небу"). России нужны не бумажные обязательства, а работающие механизмы контроля и воздействия. А пока их нет, военный конфликт будет продолжаться, возможно, параллельно с разговорами о мире.

"Мы помним миссию ОБСЕ в Донбассе — слепоглухонемую и бесполезную, — напоминает эксперт. — Зачем наступать на те же грабли? Да, мы воюем, но находиться в состоянии конфликта со связанными руками намного хуже".

Иными словами, России нужен не просто мир ради мира, а мир, который гарантирует безопасность на годы вперёд.

Уточнения

Прокси-война (англ. proxy war), также опосредованная война, война по доверенности, война чужими руками — международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих собственных целей с помощью военных действий, происходящих на территории и с использованием ресурсов третьей страны, под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в этой третьей стране (классическое определение, данное Карлом Дойчем в 1964 году).

