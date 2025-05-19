Мирное урегулирование между Россией и Украиной кажется отдаленной мечтой, но есть одно условие, способное разом изменить ход событий. Об этом пишет издание URA.RU.
По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, долгосрочный мир возможен только в случае нейтрализации Украины как прокси-силы Запада.
Фактически это ключевой пункт, без которого остановить боевые действия практически невозможно. Стороны возобновили переговоры в Стамбуле, но рассчитывать на быстрый результат не приходится: ни Украина, ни Запад не готовы признать себя проигравшей стороной, а Россия не намерена отступать от целей, ради которых начала спецоперацию.
Владимир Путин обозначил цель России предельно ясно: создание условий для долгосрочного устойчивого мира. Однако на фоне разгула русофобии на Западе достичь этого кажется почти нереальным. Ведь в случае поражения Запад не успокоится, а будет искать реванш. Потому и возникает вопрос: что это должны быть за условия, чтобы мир стал не просто временным затишьем, а по-настоящему устойчивым явлением?
Богдан Безпалько поясняет, что главное — ликвидировать угрозу со стороны Украины как милитаризованной площадки НАТО. "Прокси-инструмент Запада должен быть сломан или нейтрализован", — утверждает эксперт.
Образно говоря, у Украины сегодня есть молоток, но рукоятка сломана, а металл проржавел. России необходимо добиться хотя бы нейтрального статуса Украины, чтобы с её территории больше не исходила военная угроза.
Но проблема в том, что это лишь часть головоломки. Запад способен настроить против РФ целый ряд стран — от Средней Азии до Восточной Европы и даже Белоруссию, если там произойдёт смена режима. Потому Москва должна быть готова ко всему, учитывая опыт трёх с лишним лет конфликта.
Переговоры между Россией и Украиной возобновились, но боевые действия не прекращаются. Глава российской делегации Владимир Мединский прямо заявил, что боевые действия будут идти, пока не будет достигнут результат.
А результат для России означает лишь одно: четко определённый проигравший. Но проблема в том, что проигравшей стороной себя не хочет считать никто — ни Евросоюз, вложивший в Украину слишком много, ни США, где действующего президента обвинят в сдаче позиций России, ни тем более сама Украина, где многих тогда привлекут к ответственности за военные преступления.
Россия же, по мнению Безпалько, не имеет причин чувствовать себя проигравшей: военные действия идут успешно, преимущество на стороне РФ, пусть территория и не освобождается сотнями километров в сутки.
Возникает резонный вопрос: кому-то всё-таки придётся идти на компромисс? Условия, приемлемые для России, пока никто не предложил. Все разговоры о прекращении огня без конкретных договорённостей — не более чем лицемерие.
По словам Богдана Безпалько, Москва могла бы обсуждать компромиссы лишь в случае юридического признания новых российских субъектов (Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) и при выводе украинских войск с этих территорий.
Плюс создание санитарной зоны на 30-50 километров западнее российских границ. Но главное — демилитаризация Украины: чёткие ограничения на численность ВСУ, запрет на вступление в военные союзы и контроль гуманитарной политики (прекращение законов против русского языка и идеологии нацизма).
Иначе, предупреждает эксперт, рано или поздно боевые действия возобновятся с новой силой. "Если согласимся просто на мирный договор без этих условий, публичные казни вскоре будут проводить не под Донецком, а, например, в Житомире", — рисует мрачную картину Безпалько.
Цели спецоперации, стартовавшей в феврале 2022 года, в целом остаются неизменными, но теперь Россия чётко даёт понять: мир возможен, но не на любых условиях. А условия эти можно продиктовать только на поле боя, потому что разговоры о мире без конкретных обязательств — лишь имитация переговоров.
В понедельник ожидается телефонный разговор Путина и Дональда Трампа, где главной темой станет Украина. Но России мало договориться с Киевом — нужны гарантии безопасности от США и Европы.
Безпалько поясняет: даже письменные договоры сегодня ничего не стоят, достаточно вспомнить, как США вышли из ключевых соглашений по безопасности (по ПРО, РСМД, "Открытому небу"). России нужны не бумажные обязательства, а работающие механизмы контроля и воздействия. А пока их нет, военный конфликт будет продолжаться, возможно, параллельно с разговорами о мире.
"Мы помним миссию ОБСЕ в Донбассе — слепоглухонемую и бесполезную, — напоминает эксперт. — Зачем наступать на те же грабли? Да, мы воюем, но находиться в состоянии конфликта со связанными руками намного хуже".
Иными словами, России нужен не просто мир ради мира, а мир, который гарантирует безопасность на годы вперёд.
Прокси-война (англ. proxy war), также опосредованная война, война по доверенности, война чужими руками — международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих собственных целей с помощью военных действий, происходящих на территории и с использованием ресурсов третьей страны, под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в этой третьей стране (классическое определение, данное Карлом Дойчем в 1964 году).
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