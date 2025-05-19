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150 миллиардов на танки и ракеты: это решение Евросоюза столкнет мир в пропасть

2:48
Силовые структуры » Военные новости

Евросоюз завершил подготовку к запуску кредитного фонда на 150 миллиардов евро, предназначенного для финансирования закупок вооружений.

Поставка американский боеприпасов
Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Эта новость появилась на фоне заявлений о новом уровне оборонного партнёрства между ЕС и Великобританией, где отдельно подчёркивается возможность доступа к программе не только для стран-членов ЕС. По информации агентства Блумберг, ссылающегося на осведомлённый источник, интеграционное объединение готово рассмотреть механизмы подключения к программе Лондона и, возможно, других государств за пределами Евросоюза.

Ранее аналогичную информацию распространила газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников. Согласно их данным, государства-члены ЕС уже достигли принципиального соглашения о создании этого фонда.

Официальное подписание документа намечено на среду.

Теперь стало известно, что участвовать в программе смогут и страны, не входящие в Евросоюз, но с одним условием: их доля в финансировании не должна превышать 35% от общей стоимости контрактов. Таким образом, Великобритания, недавно заключившая с ЕС договор о расширенном оборонном сотрудничестве, имеет все шансы стать первым "внешним" участником программы.

Эта инициатива является частью более широкой оборонной стратегии Евросоюза — программы "Готовность 2030", представленной Еврокомиссией 19 марта. Изначально проект носил более амбициозное название "Перевооружение Европы", однако из-за недовольства ряда стран-участниц его пришлось переименовать в менее агрессивное.

Стратегия предполагает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырёх лет. Из них порядка 650 миллиардов должны поступить из национальных бюджетов стран Европы, а оставшиеся 150 миллиардов — это как раз средства упомянутого кредитного фонда.

Еврокомиссия обещает предоставить государствам-членам бюджетные послабления и дополнительно перераспределить в пользу военных расходов средства, ранее заложенные на региональное развитие. Параллельно Евросоюз ставит цель увеличить военные расходы своих участников до 1,5% ВВП к 2030 году.

Резкий шаг ЕС связан с растущей напряжённостью на континенте. В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс объясняет это "сдерживанием российской агрессии", однако Москва видит в этих действиях лишь эскалацию напряжённости.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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