Остановить СВО: Россия готова пойти на прекращение боевых действий

Владимир Путин вышел к журналистам после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Фото: website of the President of the Russian Federation by Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент Путин и премьер-министр Моди на встрече лидеров БРИКС в расширенном формате

Разговор двух лидеров продолжался более двух часов, отмечают СМИ. По словам Путина, Россия готова закончить боевые действия на Украине, однако необходимо выбрать наиболее эффективные пути при движении к миру.

По мнению президента, единственный путь к стабильности лежит через выработку эффективных механизмов достижения мира. Фактически, речь идёт о сложном, многоступенчатом процессе, требующем взаимных уступок и готовности всех сторон идти на компромисс.

Российская позиция чёткая: необходимо не просто задекларировать перемирие, а создать реальную основу для долгосрочного урегулирования. В частности, Москва готова совместно с Украиной работать над всесторонним меморандумом, центральное место в котором займёт вопрос о прекращении огня. .

Однако главная сложность заключается в том, чтобы найти такие решения, которые устроили бы все заинтересованные стороны.

Очевидно, что достичь этого будет непросто: слишком много противоречий накопилось за годы конфликта. Тем не менее, как подчеркнул российский лидер, подобные усилия не будут напрасными – особенно если международное сообщество окажет поддержку.

По оценке Путина, диалог получился не только содержательным и откровенным, но и чрезвычайно полезным.

Особую ценность встрече придало то, что США подтвердили готовность участвовать в возобновлении прямых переговоров между Москвой и Киевом. Таким образом, появилась надежда, что усилия России по мирному разрешению конфликта получат международное подкрепление.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации; Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.

