Владимир Путин вышел к журналистам после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Разговор двух лидеров продолжался более двух часов, отмечают СМИ. По словам Путина, Россия готова закончить боевые действия на Украине, однако необходимо выбрать наиболее эффективные пути при движении к миру.
По мнению президента, единственный путь к стабильности лежит через выработку эффективных механизмов достижения мира. Фактически, речь идёт о сложном, многоступенчатом процессе, требующем взаимных уступок и готовности всех сторон идти на компромисс.
Российская позиция чёткая: необходимо не просто задекларировать перемирие, а создать реальную основу для долгосрочного урегулирования. В частности, Москва готова совместно с Украиной работать над всесторонним меморандумом, центральное место в котором займёт вопрос о прекращении огня. .
Однако главная сложность заключается в том, чтобы найти такие решения, которые устроили бы все заинтересованные стороны.
Очевидно, что достичь этого будет непросто: слишком много противоречий накопилось за годы конфликта. Тем не менее, как подчеркнул российский лидер, подобные усилия не будут напрасными – особенно если международное сообщество окажет поддержку.
По оценке Путина, диалог получился не только содержательным и откровенным, но и чрезвычайно полезным.
Особую ценность встрече придало то, что США подтвердили готовность участвовать в возобновлении прямых переговоров между Москвой и Киевом. Таким образом, появилась надежда, что усилия России по мирному разрешению конфликта получат международное подкрепление.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации; Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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