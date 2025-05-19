Код 1000 на 1000: Украина и Россия начали невозможный ранее процесс

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Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Россия и Украина наконец согласовали пошаговый план реализации самого масштабного обмена военнопленными.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Office of Ukraine., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Возвращение освобождённых украинцев

Самый масштабный за всю историю конфликта на Украине — речь идёт о формуле "1000 на 1000". Ранее о данном соглашении сообщали после переговоров России и Украины в Турции, прошедших 16 мая.

Уточнения

Русте́м Энве́рович Уме́ров — украинский государственный и политический деятель и предприниматель крымскотатарского происхождения.

