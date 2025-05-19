Код 1000 на 1000: Украина и Россия начали невозможный ранее процесс

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Россия и Украина наконец согласовали пошаговый план реализации самого масштабного обмена военнопленными.
Самый масштабный за всю историю конфликта на Украине — речь идёт о формуле "1000 на 1000". Ранее о данном соглашении сообщали после переговоров России и Украины в Турции, прошедших 16 мая.
Русте́м Энве́рович Уме́ров — украинский государственный и политический деятель и предприниматель крымскотатарского происхождения.
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