Игла мировой войны: раскрыт план России после диалога с Трампом

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, длившийся более двух часов.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, этот диалог стал настоящим прорывом на пути к урегулированию украинского конфликта.

Слуцкий подчеркнул, что лидеры двух сверхдержав фактически подвели черту под промежуточными итогами встречи в Стамбуле и дали новый импульс переговорному процессу. Российский политик особо отметил, что Владимир Путин в ходе беседы с Трампом однозначно подтвердил стремление Москвы к миру и готовность идти на компромиссы. По словам Слуцкого, Путин подчеркнул важность прямых переговоров, целью которых должно стать устранение коренных причин кризиса.

Главная задача, как обозначил Леонид Слуцкий, — обеспечение безопасности так называемого Русского мира, а в более широкой перспективе — всей глобальной цивилизации. Депутат убежден, что переговорный процесс наконец обретает четкие очертания. Важным шагом на этом пути может стать заключение меморандума о мирном договоре, работа над которым, судя по всему, уже ведется.

Особое внимание Слуцкий обратил на заявление Дональда Трампа, который настаивал на необходимости достижения договоренностей о полном окончании войны.

Российский парламентарий трактует это как стремление к установлению устойчивого мира, свободного от ультиматумов и истерических выпадов со стороны тех, кто привык видеть себя в роли ястребов и новых Наполеонов, диктующих свою волю остальному миру. По сути, речь идет о попытках нейтрализовать агрессивную риторику евро-русофобов, которые тормозят мирный процесс.

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