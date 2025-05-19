Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил с обращением к европейским политикам, призвав их не чинить препятствий на пути мирного разрешения украинского конфликта.
По его мнению, именно сейчас, когда мир находится на пороге реальных сдвигов, важно не допустить деструктивного вмешательства со стороны тех, кто годами придерживается противоположной позиции.
Сийярто напомнил, что с момента смены власти в США и возобновления прямых переговоров между Россией, Украиной и Америкой, глобальная безопасность сделала уверенный шаг вперёд.
В своём эмоциональном посте в социальной сети Facebook* венгерский министр подчеркнул, что любые попытки сорвать мирный процесс сейчас равносильны игре с огнём. Он прямо обратился к Брюсселю и тем европейским лидерам, которые систематически критикуют Венгрию за её миролюбивую позицию, с настоятельным призывом — не мешать прогрессу.
Особую поддержку Будапешт оказывает действующему президенту США Дональду Трампу, который взял курс на активное дипломатическое урегулирование конфликта.
Сийярто выразил уверенность, что начавшиеся переговоры приведут к двум ключевым целям: во-первых, к скорейшему прекращению кровопролития, а во-вторых, к выстраиванию прочного фундамента для долгосрочного мирного соглашения. Венгрия, как страна — член ЕС, таким образом, обозначила свою особую позицию, идущую вразрез с мнением ряда европейских государств, ратующих за ужесточение курса в отношении России.
Поводом для заявлений Сийярто стал важный телефонный разговор, состоявшийся в понедельник между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По данным Кремля, диалог длился более двух часов и затрагивал в числе приоритетных именно украинское урегулирование. Очевидно, что Вашингтон и Москва запустили новый виток интенсивной дипломатии, оставляя за скобками громкие заявления и переходя к делу.
Однако не все европейские страны разделяют оптимизм Венгрии и США. Пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус поспешил озвучить иную позицию: по его словам, после известия о переговорах Путина и Трампа, ЕС принял решение усилить санкционное давление на Россию.
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Петер Сийярто — венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года. Магистр в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года.
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