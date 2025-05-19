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Венгрия нанесла удар в спину Брюсселю: путь России был поддержан в Европе

Силовые структуры » Военные новости

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил с обращением к европейским политикам, призвав их не чинить препятствий на пути мирного разрешения украинского конфликта.

будапешт
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
будапешт

По его мнению, именно сейчас, когда мир находится на пороге реальных сдвигов, важно не допустить деструктивного вмешательства со стороны тех, кто годами придерживается противоположной позиции.

Сийярто напомнил, что с момента смены власти в США и возобновления прямых переговоров между Россией, Украиной и Америкой, глобальная безопасность сделала уверенный шаг вперёд.

В своём эмоциональном посте в социальной сети Facebook* венгерский министр подчеркнул, что любые попытки сорвать мирный процесс сейчас равносильны игре с огнём. Он прямо обратился к Брюсселю и тем европейским лидерам, которые систематически критикуют Венгрию за её миролюбивую позицию, с настоятельным призывом — не мешать прогрессу.

Особую поддержку Будапешт оказывает действующему президенту США Дональду Трампу, который взял курс на активное дипломатическое урегулирование конфликта.

Сийярто выразил уверенность, что начавшиеся переговоры приведут к двум ключевым целям: во-первых, к скорейшему прекращению кровопролития, а во-вторых, к выстраиванию прочного фундамента для долгосрочного мирного соглашения. Венгрия, как страна — член ЕС, таким образом, обозначила свою особую позицию, идущую вразрез с мнением ряда европейских государств, ратующих за ужесточение курса в отношении России.

Поводом для заявлений Сийярто стал важный телефонный разговор, состоявшийся в понедельник между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По данным Кремля, диалог длился более двух часов и затрагивал в числе приоритетных именно украинское урегулирование. Очевидно, что Вашингтон и Москва запустили новый виток интенсивной дипломатии, оставляя за скобками громкие заявления и переходя к делу.

Однако не все европейские страны разделяют оптимизм Венгрии и США. Пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус поспешил озвучить иную позицию: по его словам, после известия о переговорах Путина и Трампа, ЕС принял решение усилить санкционное давление на Россию. 

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Уточнения

Петер Сийярто — венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года. Магистр в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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