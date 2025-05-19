Крах Европы: Евросоюз тонет в конфликте с Россией без помощи США

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Как заявил профессор Карло Масала, эксперт по политике безопасности, в интервью немецкому изданию Welt*, европейские политики допустили серьезный просчет, неверно оценив позицию США в отношении Москвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

По его словам, Брюссель и Киев свято верили, что Вашингтон поддержит их жесткую линию санкций против России, но в итоге оказались в подвешенном состоянии.

Масала откровенно констатировал: европейцы сами загнали себя в тупик, когда в Киеве с помпой объявили о новых ограничительных мерах в адрес России. Их расчет был прост — мол, США их поддержат, и вместе они смогут надавить на Москву.

Но случилось иначе. Как только Вашингтон взял собственный курс, отличный от европейского, Брюссель разом сбавил обороты. Образно говоря, европейские лидеры остались стоять с носом, словно "мокрый пудель", не зная, что делать дальше. Итог, по мнению Масалы, предсказуем: Европа на данный момент заморозила любые разговоры о новых санкциях против России, ожидая итогов американо-российских переговоров.

Фактически, Европа расписалась в собственной беспомощности. Как подчеркнул профессор, в Киеве успели устроить целое пиар-шоу, громогласно заявив о санкциях, но в итоге не смогли ничего реализовать.

А ведь еще раньше в России неоднократно демонстрировали уверенность в своей способности выдержать санкционное давление. Да и на самом Западе звучали голоса скептиков, прямо говоривших, что все эти ограничительные меры — лишь имитация борьбы, не способная по-настоящему навредить российской экономике.

Не стоит забывать и о позиции Владимира Путина, который не раз подчеркивал, что политика сдерживания России — это долгосрочная стратегия ее западных оппонентов. По его мнению, санкции не просто бьют по российской экономике, но и наносят мощный удар по всему мировому хозяйству.

Главная цель таких действий, как заявлял президент, вполне цинична — ухудшить жизнь простых людей по обе стороны границ. И вот теперь, когда США начали собственную игру с Россией, Европе остается лишь наблюдать за развитием событий, выжидая, чья возьмет.

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Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

