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Они создали монстра: Америка готова к применению мощейщего ядерного оружия

Силовые структуры » Военные новости

Пентагон сделал мощный шаг в укреплении своего ядерного арсенала: в США завершили производство первого экземпляра новейшей боеголовки В61-13.

Сбрасывают последнюю бомбу BLU-82
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo/Capt. Patrick Nichols, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбрасывают последнюю бомбу BLU-82

Об этом с гордостью отчиталось Национальное агентство по ядерной безопасности США (NNSA), ссылаясь на заявление главы минэнерго Криса Райта. По сути, американские инженеры глубоко модернизировали легендарную термоядерную бомбу B61, подарив ей вторую жизнь в виде самого современного и смертоносного варианта.

Как сообщили в NNSA, изготовление первой единицы В61-13 уже завершено. Это последняя модификация из семейства ядерных бомб B61, и её появление знаменует новый этап в военной стратегии США. Что интересно, проект удалось реализовать почти на год раньше запланированного срока. Изначально предполагалось, что финальная сборка завершится лишь весной 2026 года, но темпы работ оказались выше ожиданий.

Решение о создании "нового поколения" ядерной бомбы свободного падения В61-13 было принято всего год назад — в конце 2023-го. С тех пор американские специалисты трудились в авральном режиме, чтобы воплотить проект в жизнь.

Теперь В61-13 готовится войти в арсенал самых передовых боевых машин: её уже планируют оснастить современные истребители, а также бомбардировщик нового поколения B-21 Raider. По сути, Пентагон получил усиленную мощь, гибкость и точность — всё то, что может стать решающим фактором в случае глобального конфликта.

Уточнения

Кристофер Аллен Райт — американский государственный деятель и предприниматель. Министр энергетики США с 4 февраля 2025 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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