За минувшие сутки Вооружённые силы России провели мощную операцию против Украины, нанеся прицельные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры.
По данным Министерства обороны РФ, российская армия использовала весь арсенал современных средств поражения — от оперативно-тактической авиации до ударных беспилотников и высокоточной артиллерии.
Главными мишенями стали стратегически важные объекты: военный аэродром Украины, крупный цех по производству ударных дронов, а также склады боеприпасов и военно-технического имущества. Именно там хранились запасы вооружений и топлива, необходимые для продолжения боевых действий украинской армии.
Однако это был не единственный вектор атаки. Российские военные тщательно подготовили данные разведки и нанесли удары по 147 районам, где временно дислоцировались подразделения ВСУ, а также были замечены иностранные наёмники. Фактически, под прицел попали основные точки, откуда велось управление войсками и откуда запускались атаки против России.
Но украинские силы не только получали удары — они пытались и контратаковать.
Системы противовоздушной обороны России достойно ответили на эту попытку: за сутки были сбиты четыре американские авиабомбы JDAM, предназначенные для точечных ударов, и 89 беспилотников самолётного типа. Это свидетельствует о том, что украинская армия продолжает получать военную помощь из-за рубежа, но эффективность таких поставок постепенно снижается.
А тем временем статистика уничтоженной украинской техники и вооружений выглядит просто устрашающе. С начала специальной военной операции российская армия:
Joint Direct Attack Munition (JDAM) — обычные авиабомбы, дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS, массой от 230 до 960 кг и дальностью применения от 40-75 км у последней модификации JDAM-ER производства Boeing.
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