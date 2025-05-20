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ВСУ потеряли последнее: Россия нанесла удар по самому больному

3:04
Силовые структуры » Военные новости

За минувшие сутки Вооружённые силы России провели мощную операцию против Украины, нанеся прицельные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры.

Военные ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военные ВС РФ

По данным Министерства обороны РФ, российская армия использовала весь арсенал современных средств поражения — от оперативно-тактической авиации до ударных беспилотников и высокоточной артиллерии.

Главными мишенями стали стратегически важные объекты: военный аэродром Украины, крупный цех по производству ударных дронов, а также склады боеприпасов и военно-технического имущества. Именно там хранились запасы вооружений и топлива, необходимые для продолжения боевых действий украинской армии.

Однако это был не единственный вектор атаки. Российские военные тщательно подготовили данные разведки и нанесли удары по 147 районам, где временно дислоцировались подразделения ВСУ, а также были замечены иностранные наёмники. Фактически, под прицел попали основные точки, откуда велось управление войсками и откуда запускались атаки против России.

Но украинские силы не только получали удары — они пытались и контратаковать.

Системы противовоздушной обороны России достойно ответили на эту попытку: за сутки были сбиты четыре американские авиабомбы JDAM, предназначенные для точечных ударов, и 89 беспилотников самолётного типа. Это свидетельствует о том, что украинская армия продолжает получать военную помощь из-за рубежа, но эффективность таких поставок постепенно снижается.

А тем временем статистика уничтоженной украинской техники и вооружений выглядит просто устрашающе. С начала специальной военной операции российская армия:

  • Вывела из строя 662 самолёта — это больше, чем вся боевая авиация многих европейских стран.
  • Уничтожила 283 вертолёта — небо над зоной конфликта полностью под контролем российских ВКС.
  • Разгромила 57 807 дронов — некогда грозное "роевское" оружие ВСУ теперь практически не работает.
  • Лишила Украину 605 зенитных комплексов — теперь её небо всё хуже защищено от ударов с воздуха.
  • Превратила в металлолом 23 424 танка и бронемашины — фактически, целую танковую армаду.
  • Разрушила 1563 боевые машины реактивных систем залпового огня — самые громкие "артиллерийские оркестры" Украины замолчали навсегда.
  • Закопала в землю 25 085 орудий и миномётов — некогда грозная огневая мощь украинской артиллерии теперь не более чем груды железа.
  • И, наконец, уничтожила 35 704 военных автомобиля — это целая автоколонна длиной в сотни километров.

Уточнения

Joint Direct Attack Munition (JDAM) — обычные авиабомбы, дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS, массой от 230 до 960 кг и дальностью применения от 40-75 км у последней модификации JDAM-ER производства Boeing.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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