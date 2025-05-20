ВСУ потеряли последнее: Россия нанесла удар по самому больному

3:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

За минувшие сутки Вооружённые силы России провели мощную операцию против Украины, нанеся прицельные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

По данным Министерства обороны РФ, российская армия использовала весь арсенал современных средств поражения — от оперативно-тактической авиации до ударных беспилотников и высокоточной артиллерии.

Главными мишенями стали стратегически важные объекты: военный аэродром Украины, крупный цех по производству ударных дронов, а также склады боеприпасов и военно-технического имущества. Именно там хранились запасы вооружений и топлива, необходимые для продолжения боевых действий украинской армии.

Однако это был не единственный вектор атаки. Российские военные тщательно подготовили данные разведки и нанесли удары по 147 районам, где временно дислоцировались подразделения ВСУ, а также были замечены иностранные наёмники. Фактически, под прицел попали основные точки, откуда велось управление войсками и откуда запускались атаки против России.

Но украинские силы не только получали удары — они пытались и контратаковать.

Системы противовоздушной обороны России достойно ответили на эту попытку: за сутки были сбиты четыре американские авиабомбы JDAM, предназначенные для точечных ударов, и 89 беспилотников самолётного типа. Это свидетельствует о том, что украинская армия продолжает получать военную помощь из-за рубежа, но эффективность таких поставок постепенно снижается.

А тем временем статистика уничтоженной украинской техники и вооружений выглядит просто устрашающе. С начала специальной военной операции российская армия:

Вывела из строя 662 самолёта — это больше, чем вся боевая авиация многих европейских стран.

Уничтожила 283 вертолёта — небо над зоной конфликта полностью под контролем российских ВКС.

Разгромила 57 807 дронов — некогда грозное "роевское" оружие ВСУ теперь практически не работает.

Лишила Украину 605 зенитных комплексов — теперь её небо всё хуже защищено от ударов с воздуха.

Превратила в металлолом 23 424 танка и бронемашины — фактически, целую танковую армаду.

Разрушила 1563 боевые машины реактивных систем залпового огня — самые громкие "артиллерийские оркестры" Украины замолчали навсегда.

Закопала в землю 25 085 орудий и миномётов — некогда грозная огневая мощь украинской артиллерии теперь не более чем груды железа.

И, наконец, уничтожила 35 704 военных автомобиля — это целая автоколонна длиной в сотни километров.

Уточнения

Joint Direct Attack Munition (JDAM) — обычные авиабомбы, дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS, массой от 230 до 960 кг и дальностью применения от 40-75 км у последней модификации JDAM-ER производства Boeing.

