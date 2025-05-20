Стотысячный кулак: как Россия превратит лиц без гражданства в патриотов

2:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В стенах Государственной Думы России произошло событие, которое может изменить судьбу тысяч людей, доселе находившихся в статусе "невидимок" для отечественного законодательства.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ госдума рф

На пленарном заседании депутаты сделали уверенный шаг к интеграции тех, кто годами жил в России, но не имел главного — гражданства. Речь идёт о лицах без гражданства, так называемых "апатридах", которым теперь официально разрешат служить в армии и стать полноценной частью силового звена страны.

Законопроект, внесённый правительством РФ, уже получил одобрение в первом чтении. Если кратко, то суть новации сводится к одному: лица без гражданства смогут подписывать контракт о военной службе в рядах Вооружённых сил России. На первый взгляд, небольшой шаг, но за ним стоит целая революция в юридическом поле.

На сегодня в России, по различным оценкам, проживает от 40 до 100 тысяч апатридов — людей, которые либо никогда не имели паспорта, либо утратили его по сложным жизненным обстоятельствам.

Они исправно платят налоги, работают, рожают детей, учатся, но при этом лишены элементарных прав — от невозможности выезда за рубеж до сложностей с трудоустройством на госслужбу. И вот теперь государство готово открыть для них двери одной из самых почётных и ответственных сфер — военной службы.

Юристы говорят, что изменения затронут сразу семь федеральных законов, которые до сих пор ставили жёсткий барьер между апатридами и армией. В частности, поправки вносятся в:

Закон "О воинской обязанности и военной службе" — теперь там появится новая категория контрактников.

Закон "О статусе военнослужащих" — апатриды уравниваются в правах с гражданами РФ, как только наденут погоны.

Закон "Об обороне" — служба лиц без гражданства будет приравнена к защите Отечества наравне со всеми.

Закон "О гражданстве РФ" — тут тоже нашлось место для новации: теперь факт службы станет одним из оснований для ускоренного получения российского паспорта.

Закон "О государственном пенсионном обеспечении" — отслужив своё, апатриды смогут рассчитывать на полноценную военную пенсию.

Закон "О системе государственной службы" — военная служба апатридов признаётся разновидностью госслужбы со всеми льготами.

Закон "О накопительно-ипотечной системе" — после нескольких лет службы лица без гражданства смогут получить доступ к военной ипотеке и обзавестись собственным жильём.

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