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Стотысячный кулак: как Россия превратит лиц без гражданства в патриотов

2:40
Силовые структуры » Военные новости

В стенах Государственной Думы России произошло событие, которое может изменить судьбу тысяч людей, доселе находившихся в статусе "невидимок" для отечественного законодательства.

госдума рф
Фото: flickr.com by Jorge Láscar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
госдума рф

На пленарном заседании депутаты сделали уверенный шаг к интеграции тех, кто годами жил в России, но не имел главного — гражданства. Речь идёт о лицах без гражданства, так называемых "апатридах", которым теперь официально разрешат служить в армии и стать полноценной частью силового звена страны.

Законопроект, внесённый правительством РФ, уже получил одобрение в первом чтении. Если кратко, то суть новации сводится к одному: лица без гражданства смогут подписывать контракт о военной службе в рядах Вооружённых сил России. На первый взгляд, небольшой шаг, но за ним стоит целая революция в юридическом поле.

На сегодня в России, по различным оценкам, проживает от 40 до 100 тысяч апатридов — людей, которые либо никогда не имели паспорта, либо утратили его по сложным жизненным обстоятельствам.

Они исправно платят налоги, работают, рожают детей, учатся, но при этом лишены элементарных прав — от невозможности выезда за рубеж до сложностей с трудоустройством на госслужбу. И вот теперь государство готово открыть для них двери одной из самых почётных и ответственных сфер — военной службы.

Юристы говорят, что изменения затронут сразу семь федеральных законов, которые до сих пор ставили жёсткий барьер между апатридами и армией. В частности, поправки вносятся в:

  • Закон "О воинской обязанности и военной службе" — теперь там появится новая категория контрактников.
  • Закон "О статусе военнослужащих" — апатриды уравниваются в правах с гражданами РФ, как только наденут погоны.
  • Закон "Об обороне" — служба лиц без гражданства будет приравнена к защите Отечества наравне со всеми.
  • Закон "О гражданстве РФ" — тут тоже нашлось место для новации: теперь факт службы станет одним из оснований для ускоренного получения российского паспорта.
  • Закон "О государственном пенсионном обеспечении" — отслужив своё, апатриды смогут рассчитывать на полноценную военную пенсию.
  • Закон "О системе государственной службы" — военная служба апатридов признаётся разновидностью госслужбы со всеми льготами.
  • Закон "О накопительно-ипотечной системе" — после нескольких лет службы лица без гражданства смогут получить доступ к военной ипотеке и обзавестись собственным жильём.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерациию.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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