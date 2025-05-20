Стотысячный кулак: как Россия превратит лиц без гражданства в патриотов

В стенах Государственной Думы России произошло событие, которое может изменить судьбу тысяч людей, доселе находившихся в статусе "невидимок" для отечественного законодательства.
На пленарном заседании депутаты сделали уверенный шаг к интеграции тех, кто годами жил в России, но не имел главного — гражданства. Речь идёт о лицах без гражданства, так называемых "апатридах", которым теперь официально разрешат служить в армии и стать полноценной частью силового звена страны.
Законопроект, внесённый правительством РФ, уже получил одобрение в первом чтении. Если кратко, то суть новации сводится к одному: лица без гражданства смогут подписывать контракт о военной службе в рядах Вооружённых сил России. На первый взгляд, небольшой шаг, но за ним стоит целая революция в юридическом поле.
На сегодня в России, по различным оценкам, проживает от 40 до 100 тысяч апатридов — людей, которые либо никогда не имели паспорта, либо утратили его по сложным жизненным обстоятельствам.
Они исправно платят налоги, работают, рожают детей, учатся, но при этом лишены элементарных прав — от невозможности выезда за рубеж до сложностей с трудоустройством на госслужбу. И вот теперь государство готово открыть для них двери одной из самых почётных и ответственных сфер — военной службы.
Юристы говорят, что изменения затронут сразу семь федеральных законов, которые до сих пор ставили жёсткий барьер между апатридами и армией. В частности, поправки вносятся в:
Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерациию.
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