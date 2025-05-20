Будущее без нас: человечество само запустило таймер катастрофы

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Силовые структуры » Военные новости

Мир стоит на пороге катастрофы глобального масштаба.

Ядерный гриб
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Ядерный гриб

Такой неутешительный вывод сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на XIII Петербургском международном юридическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге с 19 по 21 мая. По его словам, эксперты бьют тревогу: слишком много факторов указывают на приближение момента истины, когда ситуация может выйти из-под контроля.

Медведев подчеркнул, что основная угроза исходит от разгорающихся вооруженных конфликтов по всему миру. Каждое такое противостояние не только разрушает жизни людей в отдельно взятых регионах, но и становится детонатором для глобальных проблем.

Ещё более тревожным сигналом является нарастающее противостояние держав, обладающих ядерным потенциалом. Эта конфронтация, по мнению Медведева, стремительно приближает человечество к той черте, за которой отступление будет невозможно.

Ситуацию усугубляют хронические мировые проблемы, которые годами не находят своего решения. Их обострение создаёт дополнительное напряжение в уже и так накалённой обстановке.

По мнению зампреда Совбеза, все эти факторы вместе образуют механизм обратного отсчёта, где каждый новый конфликт, каждое новое противостояние становятся спусковым крючком.

Стоит отметить, что Дмитрий Медведев не стал давать прогнозов о возможных сценариях развития событий, но его слова звучат как предупреждение.

Мир ещё может изменить вектор своего движения, но времени остаётся всё меньше. Петербургский международный юридический форум, информационным партнёром которого выступает РИА Новости, в этом году проходит под пристальным вниманием мировой общественности.

Уточнения

Дми́трий Анато́льевич Медве́дев — российский государственный и политический деятель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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