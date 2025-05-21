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Десант в ночи: КНР отрабатывает вариант силового возвращения Тайваня

1:31
Силовые структуры » Военные новости

Накануне в Южно-Китайском море прошли крупномасштабные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые заставили содрогнуться многих экспертов и политиков региона.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Китая

По данным издания South China Morning Post, военные маневры были сосредоточены на отработке высадки морского десанта в одном из самых стратегически важных районов — прямо напротив берегов Тайваня.

В этих учениях была задействована 73-я армейская группа сухопутных войск КНР, дислоцированная в городе Сямынь, провинция Фуцзянь. Что интересно, расстояние от Сямыня до островов Цзиньмыньдао (Цзиньмэнь), контролируемых властями Тайваня, составляет всего около 30 километров. По сути, военные Китая тренировались в нескольких шагах от территориальных вод противника.

Как сообщается, военнослужащие отрабатывали ключевые тактические элементы: стремительное выдвижение вдоль побережья, преодоление и обход заграждений, а также высадку на вражеский берег.

Самое любопытное в этих учениях — активное применение новейших плавающих боевых машин пехоты ZBD-2000. Эти "амфибии" способны развивать скорость до 40 км/ч даже в морских условиях и при этом перевозить тяжелое вооружение и оборудование. Фактически, НОАК демонстрировала свою готовность к полномасштабной береговой операции.

Уточнения

Наро́дно-освободи́тельная а́рмия Кита́я — официальное название ВС КНР, крупнейших по численности в мире (658 млн человек на действительной службе).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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