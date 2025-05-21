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Космическая оборона: Америка построила защиту, которую никто не сломит

Силовые структуры » Военные новости

В Белом доме грядут революционные изменения в сфере обороны США.

ЗРК Patriot
Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ЗРК Patriot

Президент Дональд Трамп анонсировал грандиозный план создания системы "Золотой купол" — невиданной ранее сети противоракетной обороны, способной защитить Америку от ракетных атак со всех уголков планеты, даже из космоса. По замыслу главы государства, эта система должна быть запущена уже в ближайшие годы, а её полное развертывание Трамп надеется увидеть ещё до окончания своего президентского срока.

Суть проекта заключается в создании околоземной орбитальной группировки тысяч небольших спутников. Эти спутники будут не просто обнаруживать запущенные ракеты, но и мгновенно их уничтожать — будь то ракеты с подводных лодок или межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) из шахт.

Ещё несколько лет назад такой проект казался фантастикой, но стремительное развитие космических технологий, в частности успехи компании Илона Маска SpaceX с системой Starlink (уже более 7000 действующих спутников на орбите), делают идею если не лёгкой, то хотя бы реализуемой.

Том Карако, руководитель проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований, считает, что время для "Золотого купола" настало. Он признаёт крайнюю сложность задачи — отслеживать и перехватывать ракеты в космосе, где скорость и маневренность целей зашкаливают. Однако реальность такова, что будущее войн уже частично лежит за пределами атмосферы, и США необходимы подобные системы, способные не только защищать от МБР, но и вести противоспутниковую борьбу при необходимости.

Сама идея космической противоракетной обороны витает в умах политиков уже десятилетия. Рональд Рейган ещё в 1983 году мечтал о системе защиты от советских ракет, но тогда технологии не позволили воплотить задумку в жизнь.

С тех пор прогресс шагнул далеко вперёд: ракеты Patriot десятилетиями успешно перехватывали ракеты малой дальности, появились системы против баллистических ракет средней дальности, и даже несколько десятков перехватчиков для межконтинентальных МБР. Но одно дело — единичные пуски Северной Кореи, и совсем другое — массированная атака.

Сложность в том, что МБР летят с гиперзвуковой скоростью, используют ложные цели и становятся практически неуязвимыми на финальной стадии полёта. Единственный шанс их остановить — ударить в момент старта, но для этого нужна фантастическая скорость реакции — тысячи спутников-перехватчиков, способных среагировать за считанные секунды.

Однако не все эксперты разделяют оптимизм Трампа и Карако. Лаура Грего из Союза обеспокоенных учёных предупреждает: орбитальная система будет не только стоить колоссальных денег (от 161 до 542 миллиардов долларов за 20 лет, а по некоторым оценкам — триллионы), но и окажется уязвимой для ответных мер. Против неё можно применить "роение" ложных запусков, атаки на сами спутники, и даже гипотетическое ядерное оружие на орбите (именно в этом недавно обвиняли Россию США).

Новые угрозы лишь усложняют задачу "Золотого купола". Разведывательное управление Пентагона сообщает о вызовах, к которым система должна быть готова: крылатые ракеты, гиперзвуковые системы, "частично орбитальные бомбардировщики", способные атаковать с любого направления. Это звучит как сюжет фантастического боевика, но военные уверяют — такое уже реальность.

Теперь всё зависит от Конгресса. Лаура Грего призывает законодателей не спешить выделять миллиарды долларов, пока не будут даны ответы на слишком многие вопросы. История противоракетной обороны — кладбище проектов, которые начинали с энтузиазмом, а бросали через несколько лет с пустыми бюджетами и кучей обещаний.

Уточнения

"Пэтриот" — американский зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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