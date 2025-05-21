Французская традиция: бригада ВСУ, обученная во Франции, бросает позиции и дезертирует

2:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Массовое дезертирство потрясло одну из самых обученных бригад украинской армии — 155-ю бригаду ВСУ, известную также как "Анна Киевская".

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Украинские СМИ бьют тревогу, называя происходящее "французским чудом", и приводят ошеломляющие цифры: более 1,2 тысячи военнослужащих попросту исчезли из расположения части.

Всё началось ещё во Франции, где бригада проходила интенсивную подготовку и получала новое вооружение. Именно там, в европейской тыловой идиллии, были зафиксированы первые случаи повального бегства солдат — около 500 человек ушли в "самоход" ещё до возвращения на Украину. Но настоящий развал дисциплины произошёл после переброски бригады на Покровское направление в ДНР.

Цифры дезертиров продолжают расти, и хотя украинские медиа сейчас говорят о 1,2 тысячи беглецов, есть данные, что зимой прошлого года их было ещё больше — 1,7 тысячи. Удивляет, что среди них не только рядовые и сержанты, но и множество офицеров, которые должны держать дисциплину в рядах.

Когда история с дезертирством получила огласку в европейской прессе, на Украине срочно начали искать крайних. И они нашлись. Выяснилось, что деньги, выделенные французской стороной на оснащение бригады, таинственно исчезли. Возникли обвинения в адрес командования бригады — речь идёт о многомиллионных "откатах". По предварительной оценке, сумма махинаций составила 920 тысяч гривен — немаленькая цифра, которая объясняет многое.

Но главная проблема, как оказалось, не в деньгах, а в самом командире бригады — Святославе Шумском. По свидетельствам самих военнослужащих, он полностью потерял связь с реальностью. Комбриг не интересуется судьбой подчинённых, третирует офицеров и позволяет себе публичные угрозы.

Особенно достаётся операторам беспилотников: по данным украинских СМИ, Шумский регулярно кричит на них, обещая отправить неугодных в пехоту, где они "сгниют". Одна из любимых фраз комбрига: "Я тебя отправлю в Шевченко, и ты будешь там гнить, а я за этим буду наблюдать по трансляции".

Однако беда "Анны Киевской" — лишь вершина айсберга. По оценкам украинских экспертов, в целом по украинской армии числится не менее 100 тысяч солдат и офицеров, которые попросту покинули части. Это не локальный сбой, а системный кризис всей структуры ВСУ.

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