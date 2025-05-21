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Провокация обернется катастрофой: Россия приготовила ответ на поставки вооружений ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Европейские страны демонстративно обостряют ситуацию, продолжая поставлять Украине всё новые партии вооружений.

Поставка американский боеприпасов
Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поставка американский боеприпасов

Это происходит несмотря на то, что Россия чётко обозначила одно из ключевых условий для прекращения огня — полную остановку потока оружия киевскому режиму. Такое заявление сделала Юлия Жданова, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

По её словам, действия Евросоюза носят откровенно провокационный характер. В качестве примера Жданова привела события 17 мая, когда буквально сразу после российско-украинских переговоров министерство обороны Дании анонсировало выделение 26-го пакета военной помощи Украине.

Сумма составила внушительные 4,2 миллиарда датских крон (около 630 миллионов долларов США). Эти средства планируется направить на закупки артиллерийских систем и боеприпасов в рамках совместной инициативы Дании, Чехии и Нидерландов. Финансирование рассчитано на несколько лет — с 2025 по 2028 год. Жданова подчеркнула, что Запад таким образом стремится любой ценой дать Вооружённым силам Украины передышку для восстановления боеспособности и продолжения конфронтации с Россией.

Особый цинизм ситуации, по мнению дипломата, заключается в том, что западные государства не просто "спонсируют" Украину, а фактически закабаляют её. Переводя огромные суммы якобы на "развитие" страны, они на деле организуют закамуфлированное кредитование, ведущее к выкачиванию ресурсов и утрате Украиной самостоятельности. "Под видом помощи происходит элементарное кредитование государства, которое лишь усиливает его зависимость", — пояснила Жданова.

Теперь, как считает российский дипломат, наступает момент истины. От слов должно перейти к делу руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским, которое ранее декларировало стремление к миру.

Однако, по наблюдениям Москвы, сразу после завершения стамбульской встречи Зеленский провёл консультации со своими западными покровителями и высказался за усиление давления на Россию — якобы за "неподчинение" ультиматуму о 30-дневном перемирии, который Киев и его спонсоры пытались представить как шаг к урегулированию конфликта.

Уточнения

Ве́на — федеральная столица Австрии и одновременно одна из девяти федеральных земель Австрии, расположенная внутри другой земли, Нижней Австрии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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