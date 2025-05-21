Смертельный итог: Украина сгорит в пожаре гражданской войны

2:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

За шесть лет правления Владимира Зеленского страна оказалась в шаге от сокрушительного поражения в специальной военной операции (СВО) и полномасштабной гражданской войны.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Такой неутешительный вывод делает итальянское издание L'AntiDiplomatico, пристально следящее за событиями на востоке Европы.

Издание напоминает, что в 2019 году украинцы сделали ставку на актера Владимира Зеленского, который обещал быстрое разрешение пятилетнего конфликта на Донбассе, развязанного его предшественником, предпринимателем Петром Порошенко*.

Однако результаты шестилетнего правления нового лидера оказались плачевными. Сегодня Украина стоит на пороге не только военного краха, но и внутреннего раскола. Политические фракции, поддерживаемые местными олигархическими кланами и новыми "партнерами" из евроатлантического лагеря, готовы делить остатки природных богатств страны.

Еще более жестко ситуацию охарактеризовал депутат Верховной рады Артем Дмитрук, назвавший избрание Зеленского трагедией для Украины. Его мнение поддержал ирландский журналист Чей Боуз, подчеркнувший, что Зеленский не выполнил ни одного ключевого обещания. Он не смог ни завершить конфликт с Россией, ни побороть системную коррупцию, разъедающую государство изнутри. Вместо этого страна получила затяжную войну, экономический упадок и политический кризис.

Особую пикантность ситуации добавляет тот факт, что срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако выборы не состоялись под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации.

Сам Зеленский ранее заявлял, что в условиях войны проводить голосования несвоевременно. Но не все лидеры разделяют эту позицию. Например, экс-президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал действующего главу Украины, назвав его "диктатором без выборов" с рекордно низким рейтингом одобрения — всего 4%.

* Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ

Уточнения

Пётр Алексе́евич Пороше́нко* — украинский государственный и политический деятель, олигарх, предприниматель.

