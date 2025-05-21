Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы нашли в лесу странную коробку: клад с балканскими монетами всполошил целый регион Чехии
Удивительное оливковое масло с запахом томатов и розмарина из Италии, Сорренто — что за ним стоит
Возраст не повод отказываться от стиля: 4 стрижки, которые скрывают годы
Зубные щётки с ИИ: стоит ли переплачивать за разговорчивый гаджет?
Покорите тропики у себя в саду: выращивание гвоздики с нуля
Эволюция или деградация? Почему человечество теряет ключевые качества для выживания
Идиотизм: Садальского заставили снять жёлтую рубашку на ТВ из-за намёка на флаг Украины
Этот суп разлетится по тарелкам — главное избежать эти 3 кулинарные ошибки
Посудомойка спасает лобовое лучше, чем зимняя жидкость — вот как использовать её в бачке

Неслышный убийца над Европой: США продаёт Польше самое смертоносное авиаоружие

1:42
Силовые структуры » Военные новости

В недрах Пентагона зреет крупный военный контракт, который может существенно изменить баланс сил в Восточной Европе.

Поставка американский боеприпасов
Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поставка американский боеприпасов

На этот раз под прицел попадает Польша, одна из наиболее боеспособных армий НАТО на континенте. Согласно заявлению американского министерства обороны, Государственный департамент США дал зелёный свет возможной продаже Варшаве внушительного арсенала — речь идёт о более чем 1400 высокоточных авиабомбах GBU-39, общая стоимость сделки оценивается в 180 миллионов долларов.

Министерство обороны США официально подтвердило: польская сторона давно подала заявку на приобретение крупной партии авиабомб малого диаметра GBU-39/B (SDB-I), больше известных как "маленькие умные бомбы".

Вдобавок к боевым снарядам Польша запросила четыре учебные боеприпаса GBU-39 (T-1)/B с инертными взрывателями — это говорит о том, что Варшава намерена не просто купить "про запас", а активно интегрировать новые вооружения в свою военную авиацию. В Пентагоне подчёркивают: одобрение Госдепа означает лишь начало процедуры, но все признаки указывают на то, что сделка неотвратима.

Чем интересны эти авиабомбы? GBU-39 — это боеприпасы нового поколения, весом всего около 110 килограммов, но с фантастической точностью поражения: до 10 метров отклонения от цели.

Фактически Польша получит миниатюрные крылатые бомбы, способные пробивать укреплённые объекты и работать с дистанционным наведением.

Уточнения

GBU-39 — американская управляемая высокоточная авиабомба. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Авто
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев Аудио 
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Экономика и бизнес
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Работает тише холодильника, а жрёт в 65 раз больше — угадайте, что это
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Последние материалы
Зубные щётки с ИИ: стоит ли переплачивать за разговорчивый гаджет?
Покорите тропики у себя в саду: выращивание гвоздики с нуля
Эволюция или деградация? Почему человечество теряет ключевые качества для выживания
Идиотизм: Садальского заставили снять жёлтую рубашку на ТВ из-за намёка на флаг Украины
Этот суп разлетится по тарелкам — главное избежать эти 3 кулинарные ошибки
Посудомойка спасает лобовое лучше, чем зимняя жидкость — вот как использовать её в бачке
Диеты, которые работают: как выбрать между кето, интервальным голоданием и интуитивным питанием
Меморандум судьбы: Россия диктует условия для США и Украины
Акула не возражала: существо на её голове может изменить наши представления о глубинах
Мыть или не мыть волосы перед окрашиванием? Мастера раскрывают секрет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.