Неслышный убийца над Европой: США продаёт Польше самое смертоносное авиаоружие

1:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В недрах Пентагона зреет крупный военный контракт, который может существенно изменить баланс сил в Восточной Европе.

Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поставка американский боеприпасов

На этот раз под прицел попадает Польша, одна из наиболее боеспособных армий НАТО на континенте. Согласно заявлению американского министерства обороны, Государственный департамент США дал зелёный свет возможной продаже Варшаве внушительного арсенала — речь идёт о более чем 1400 высокоточных авиабомбах GBU-39, общая стоимость сделки оценивается в 180 миллионов долларов.

Министерство обороны США официально подтвердило: польская сторона давно подала заявку на приобретение крупной партии авиабомб малого диаметра GBU-39/B (SDB-I), больше известных как "маленькие умные бомбы".

Вдобавок к боевым снарядам Польша запросила четыре учебные боеприпаса GBU-39 (T-1)/B с инертными взрывателями — это говорит о том, что Варшава намерена не просто купить "про запас", а активно интегрировать новые вооружения в свою военную авиацию. В Пентагоне подчёркивают: одобрение Госдепа означает лишь начало процедуры, но все признаки указывают на то, что сделка неотвратима.

Чем интересны эти авиабомбы? GBU-39 — это боеприпасы нового поколения, весом всего около 110 килограммов, но с фантастической точностью поражения: до 10 метров отклонения от цели.

Фактически Польша получит миниатюрные крылатые бомбы, способные пробивать укреплённые объекты и работать с дистанционным наведением.

Уточнения

GBU-39 — американская управляемая высокоточная авиабомба.

