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Ночная битва над Россией: десятки дронов ВСУ атаковали города

1:36
Силовые структуры » Военные новости

Ночная атака на Россию завершилась масштабным отражением воздушной угрозы. Материал об этом публикует издание "Вести Подмосковья".

БПЛА R18 ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Trydence, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
БПЛА R18 ВСУ

С полуночи до половины шестого утра по московскому времени система противовоздушной обороны (ПВО) работала на пределе возможностей. Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что только над Московской областью дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 35 беспилотников самолетного типа. Это стало самой крупной ночной победой российских сил обороны в череде недавних атак.

Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что на местах падения обломков уже работают экстренные службы. Несмотря на внушительный масштаб атаки, информации о жертвах или пострадавших пока не поступало. Однако ночь не прошла бесследно для жителей Подмосковья: громкие хлопки разносились по Раменскому, Жуковскому, Подольску и ещё нескольким районам. Люди, проснувшиеся от внезапных звуков, наверняка задавались вопросом: что происходит?

Но Московская область оказалась не единственной целью.

Российские военнослужащие дали отпор вражеским БПЛА сразу в нескольких регионах. Так, в Орловской области средствами ПВО было сбито 14 беспилотников, в Курской области — 12, а в Белгородской области — 11. Статистика за ночь впечатляет: всего было нейтрализовано 105 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Уточнения

Серге́й Семёнович Собя́нин — советский и российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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