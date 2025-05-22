Крылья смерти за пол цены: Украина построила бизнес по продаже остатков военной техники ВС РФ

1:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В тени украинского конфликта разгорается необычный бизнес — продажа фрагментов поверженных российских военных машин. Об этом сообщает "Царьград".

Фото: flickr.com by Артем Катранжи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Су-34

На зарубежных онлайн-площадках появились объявления, которые привлекают внимание коллекционеров и любителей военной истории со всего мира. Украинские граждане, ставшие невольными участниками этого странного рынка, выставляют на торги куски обшивки и корпуса российского истребителя-бомбардировщика Су-34, превращая обломки войны в товар.

Эти небольшие кусочки металла, аккуратно вставленные в рамки со стеклом и сопровождаемые пояснительными записками, стали своеобразными трофеями, рассказывающими истории о воздушных боях и героических подвигах. Цена за такой "сувенир" колеблется от 200 до 300 долларов (около 16-24 тысяч рублей), что для многих является приемлемой платой за осязаемую частицу войны.

Но Су-34 — не единственное, чем торгуют на этих виртуальных рынках. Здесь же можно приобрести крупные фрагменты уничтоженных дронов-камикадзе "Герань", цены на которые варьируются от скромных 35 долларов до 800 и выше, в зависимости от состояния и размеров обломка.

Что удивительно, продавцы этих военных реликвий успели заслужить высокий рейтинг и похвальные отзывы на платформах. Это говорит не только о "доверии" покупателей к украинским продавцам, но и о том, что данный "бизнес" поставлен на поток.

Уточнения

Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик.

