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ВСУ остались без припасов и защиты: Южная группировка ВС РФ громит боевиков

Силовые структуры » Военные новости

В течении этой недели войска России усилили свои позиции на одном из ключевых направлений специальной военной операции.

Артиллерийские дуэли ВС РФ в горно-лесистой местности ЮВО
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Артиллерийские дуэли ВС РФ в горно-лесистой местности ЮВО

По данным Министерства обороны РФ, подразделения "Южной" группировки войск успешно продвинулись вперед, захватив более выгодные рубежи и позиции. Это наступление стало настоящим испытанием для украинских формирований — шесть механизированных, штурмовая, мотопехотная и аэромобильная бригады ВСУ, а также бригада территориальной обороны, подверглись мощному удару и были разгромлены.

В военном ведомстве сообщили, что потери украинской стороны оказались катастрофическими: свыше 1665 военнослужащих выбыли из строя, уничтожены два танка, а также 24 единицы боевой бронированной техники.

Среди уничтоженной техники оказались и образцы, поставленные западными странами, в частности два американских бронеавтомобиля HMMWV и три бронетранспортёра М113. Помимо этого, российская армия уничтожила 29 автомобилей, использовавшихся ВСУ для передвижения и логистики.

Отдельный акцент военные делают на уроне, нанесенный украинской артиллерии: 16 орудий полевой артиллерии были выведены из строя, причем пять из них — производства западных стран. Ещё одним важным аспектом стала нейтрализация систем радиоэлектронной борьбы — 13 станций РЭБ прекратили своё существование, что серьёзно ослабило возможности украинской армии по противодействию российским средствам связи и навигации.

К завершению недели российские военные уничтожили 15 складов с боеприпасами противника, что создало дополнительные трудности для ВСУ в плане обеспечения войск.

Уточнения

HMMWV — американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости, состоящий на вооружении в основном у ВС США, а также вооружённых сил, полицейских и иных служб некоторых других стран.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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