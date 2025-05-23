В течении этой недели войска России усилили свои позиции на одном из ключевых направлений специальной военной операции.
По данным Министерства обороны РФ, подразделения "Южной" группировки войск успешно продвинулись вперед, захватив более выгодные рубежи и позиции. Это наступление стало настоящим испытанием для украинских формирований — шесть механизированных, штурмовая, мотопехотная и аэромобильная бригады ВСУ, а также бригада территориальной обороны, подверглись мощному удару и были разгромлены.
В военном ведомстве сообщили, что потери украинской стороны оказались катастрофическими: свыше 1665 военнослужащих выбыли из строя, уничтожены два танка, а также 24 единицы боевой бронированной техники.
Среди уничтоженной техники оказались и образцы, поставленные западными странами, в частности два американских бронеавтомобиля HMMWV и три бронетранспортёра М113. Помимо этого, российская армия уничтожила 29 автомобилей, использовавшихся ВСУ для передвижения и логистики.
Отдельный акцент военные делают на уроне, нанесенный украинской артиллерии: 16 орудий полевой артиллерии были выведены из строя, причем пять из них — производства западных стран. Ещё одним важным аспектом стала нейтрализация систем радиоэлектронной борьбы — 13 станций РЭБ прекратили своё существование, что серьёзно ослабило возможности украинской армии по противодействию российским средствам связи и навигации.
К завершению недели российские военные уничтожили 15 складов с боеприпасами противника, что создало дополнительные трудности для ВСУ в плане обеспечения войск.
HMMWV — американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости, состоящий на вооружении в основном у ВС США, а также вооружённых сил, полицейских и иных служб некоторых других стран.
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