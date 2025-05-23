Крушение надежд: украинская армия теряет важный рубеж на востоке

1:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская группировка "Восток" совершила мощный прорыв на одном из самых напряженных участков специальной военной операции.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Минобороны РФ официально подтвердило, что в результате активных боевых действий был полностью освобождён стратегически важный населённый пункт Богатырь в Донецкой Народной Республике.

По данным российского военного ведомства, за семь дней интенсивных боёв противник понёс тяжелейшие потери.

Только человеческие ресурсы ВСУ недосчитались более 1185 военнослужащих — это люди, выведенные из строя в результате обстрелов, штурмовых операций и точечных ударов. Материальная часть украинской армии также пострадала серьёзно: уничтожены два танка и 21 единица боевой бронированной техники. Среди разгромленных формирований оказались сразу несколько ключевых бригад ВСУ: три механизированные, десантно-штурмовая, бригада морской пехоты, а также подразделения теробороны и нацгвардии.

Отдельного упоминания заслуживает нанесённый удар по логистике и огневым средствам противника. Российская армия ликвидировала 36 автомобилей, использовавшихся для переброски войск и боеприпасов, что серьёзно осложнило снабжение ВСУ на этом направлении.

Ещё более чувствительным стал разгром артиллерийских систем — 12 орудий полевой артиллерии были выведены из строя, причём четыре из них были производства стран НАТО.

Параллельно российские военные нанесли прицельный удар по системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ. Пять таких станций были уничтожены, что резко снизило возможности украинской стороны по защите от высокоточных ударов и работе собственных систем навигации и связи.

Уточнения

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.

