Российская группировка "Центр" провела одну из самых успешных операций в ходе специальной военной операции.
Минобороны РФ официально подтвердило, что за семь дней (с 17 по 23 мая) российские войска освободили сразу три стратегически важных населённых пункта на территории Донецкой Народной Республики. Речь идёт о Александрополе, Новооленовке и Новой Полтавке — территориях, которые долгое время находились под контролем украинских формирований и были опорными пунктами их обороны.
Однако освобождение этих сёл стало лишь видимой частью айсберга.
Настоящий удар был нанесён по боеспособности ВСУ в целом. По данным российского военного ведомства, противник потерял более 2875 военнослужащих — это колоссальная цифра, свидетельствующая о жесточайших боях и практически полнейшем разгроме вражеских подразделений на данном направлении.
Согласно сводке Минобороны, российская армия нанесла сокрушительное поражение десяти ключевым бригадам ВСУ, среди которых:
Теперь о потерянной технике: танк, уничтоженный прямым попаданием, стал лишь началом длинного списка. 42 единицы боевой бронированной техники (БМП, БТР, БМД) выведены из строя — это фактически разгром танковых и механизированных частей. Отдельно стоит отметить 39 автомобилей, ликвидированных российскими войсками.
За неделю боев российская армия уничтожила 11 орудий полевой артиллерии. Это означает, что огневой "зонтик" над позициями ВСУ фактически рухнул — теперь украинские солдаты лишены мощной огневой поддержки.
Национальная гвардия Украины — воинское формирование c правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД).
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