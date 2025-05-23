Тысячные потери за пару дней: ВС РФ лишают ВСУ крови на центральном рубеже

2:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская группировка "Центр" провела одну из самых успешных операций в ходе специальной военной операции.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Минобороны РФ официально подтвердило, что за семь дней (с 17 по 23 мая) российские войска освободили сразу три стратегически важных населённых пункта на территории Донецкой Народной Республики. Речь идёт о Александрополе, Новооленовке и Новой Полтавке — территориях, которые долгое время находились под контролем украинских формирований и были опорными пунктами их обороны.

Однако освобождение этих сёл стало лишь видимой частью айсберга.

Настоящий удар был нанесён по боеспособности ВСУ в целом. По данным российского военного ведомства, противник потерял более 2875 военнослужащих — это колоссальная цифра, свидетельствующая о жесточайших боях и практически полнейшем разгроме вражеских подразделений на данном направлении.

Согласно сводке Минобороны, российская армия нанесла сокрушительное поражение десяти ключевым бригадам ВСУ, среди которых:

Шесть механизированных бригад

Штурмовая и аэромобильная бригады

Егерская бригада

Бригада морской пехоты

Бригада теробороны

Три бригады нацгвардии

Теперь о потерянной технике: танк, уничтоженный прямым попаданием, стал лишь началом длинного списка. 42 единицы боевой бронированной техники (БМП, БТР, БМД) выведены из строя — это фактически разгром танковых и механизированных частей. Отдельно стоит отметить 39 автомобилей, ликвидированных российскими войсками.

За неделю боев российская армия уничтожила 11 орудий полевой артиллерии. Это означает, что огневой "зонтик" над позициями ВСУ фактически рухнул — теперь украинские солдаты лишены мощной огневой поддержки.

Уточнения

Национальная гвардия Украины — воинское формирование c правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД).

